Gamescom 2018: Veranstalter verlosen wieder Wildcard-Eintrittskarten

Wie letztes Jahr auch verlosen die Veranstalter der Gamescom wieder spezielle Eintrittskarten, mit denen ihr bereits an den ersten beiden Tagen Eintritt gewährt. Den meisten dürfte bekannt sein, dass diese Tickets nicht für normale Käufer zur Verfügung stehen, denn die ersten beiden Tage der Gamescom sind für Presse und Fachbesucher gedacht und dementsprechend werden die Wartezeiten an den Ständen kurz ausfallen. Wie ihr an diese Karten kommt und was ihr dafür machen müsst erfahrt ihr jetzt.

Heiß begehrt: Zwei Tage früher auf der Gamescom

In einem halben Jahr ist es wieder soweit. In sieben Monaten pilgern wieder Gamer aus der ganzen Welt nach Köln, zu einer der größten Spielemessen der Welt. Die Gamescom steht bald wieder an und die Veranstalter beginnen bereits damit den Vorverkauf vorzubereiten. Die Veranstaltung wird von Dienstag den 21. bis Freitag den 25. August 2018 gehen. Wer unbedingt wieder zur Gamescom dieses Jahr gehen will, sollte den Vorverkauf der Eintrittskarten im Auge behalten.

Für Normalbesucher ist vom 22. bis 25. Besucherzeit und für Presse und Fachleute ist der 21. August vorgesehen. Da die Gamescom-Tickets immer ausverkauft sind, ist es entsprechend voll auf der Messe. Wer sich das neue FIFA oder Call of Duty angucken will muss mit einer Wartezeit von 1-3 Stunden rechnen. Dementsprechend sind Presse Tickets oder Wild Card Tickets sehr beliebt, da diese nur begrenzt sind und somit weniger Wartezeiten auf der Gamescom entstehen.

Da Pressetickets nicht für den Normalbesucher zum Verkauf stehen, sind die Wild Card Tickets die einzige Möglichkeit um bereits am ersten Tag da zu sein. Die Veranstalter verlangen für die Teilname an der Verlosung einzig und allein das Abonnieren des Newsletters der Website.

2017 waren rund 355.000 Gamer und Gamerinnen auf die Tage verteilt Vorort. Das ist ein neuer Rekord und dieses Jahr werden sogar noch mehr erwartet.