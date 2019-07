Die Gamescom 2019 ist nicht nur für das ältere Publikum gedacht, sondern bietet auch viele Aktivitäten für Familien und Kinder. Wir haben hier einige Tipps für euch zusammengetragen, die dabei helfen sollen, sich auf der Messe zurecht zu finden.

Gamescom 2019: Welche Tickets soll ich kaufen und wie viel kostet mich der Spaß?

Familientickets

Für die Gamescom 2019 bietet KoelnMesse spezielle Familientickets. Diese sind zwar nur begrenzt verfügbar und für den Samstag (25.08.) bereits ausverkauft, aber für Mittwoch bis Freitag könnt ihr noch zugreifen. Für ein Familienticket besucht ihr einfach den offizielle Gamescom Online-Shop. Das Ticket kostet 27 Euro und gilt für maximal fünf Personen, also maximal zwei Erwachsene und mindestens ein bis vier Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren.

Kostenlos für Kinder bis 6 Jahren

In Begleitung ihrer Eltern, bekommen Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren freien Eintritt.

Keine Babys auf dem Gelände

Babys und Kleinkinder bis zu einem Alter von 3 Jahren haben keinen Zutritt zum Gelände.

Bleibt zusammen

Alle Kinder im Alter von 4 bis 11 müssen auf dem Gelände immer in Begleitung eines Erwachsenen sein. Da die Gamescom meist sehr überfüllt ist, solltet ihr immer in der Nähe eurer Kinder bleiben.

Wie komme ich am besten auf das Gelände der Gamescom 2019?

Denkt an eure Ausweise

Das Altersbändchen ist für das Betreten der Messe ab 12 Jahren zwingend notwendig. Bevor ihr euch also auf den Weg macht, solltet ihr an eure Ausweise denken. Denn ohne einen amtlichen Lichtbildausweis werdet ihr kein Altersbändchen erhalten.

Eingang Süd

Wer sich direkt zu Beginn viel Stress ersparen will, sollte den Nord- und Ost-Eingang gekonnt ignorieren und den Süd-Eingang nutzen. Dort gibt es einen extra Zugang für Kinder und Familien.

Gamescom 2019: Welche Orte und Aktivitäten sind für mich interessant?

Family & Friends-Bereich

Wer zwischendurch etwas Ruhe von dem Messetrubel sucht, findet in Halle 10.2 den Family & Friends-Bereich. Hier findet ihr Spielstationen und mehr Attraktionen, die für Kinder bis 11 Jahren ausgelegt sind. Der Family & Friends-Bereich eignet sich vor allem wegen der wesentlich geringere Lautstärke und Sitzmöglichkeiten besonders gut als Rückzugsort. Noch ein Tipp am Rande: Nutzt den Bereich am besten als Notfall-Treffpunkt. Falls ihr euch verliert, solltet ihr hier die beste Möglichkeit haben, euch wieder zu finden, da der ganze Bereich sehr offen gestaltet ist.

Workshops

Am Mittwoch den 21. August von 11.00 bis 14.00 Uhr gibt die HABA Digitalwerkstatt Lippstadt einen kostenlosen Workshop zum Thema Programmierung eines eigenen Spiels im Family & Friends-Bereich. Hier können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren einen Einblick in Programmiersprachen bekommen, um damit ihr eigenes Spiel zu programmieren. Ihr müsst euch allerdings vorher auf der offiziellen Seite anmelden, um euch einen der 20 Plätze zu sichern.

Am Donnerstag den 22. August von 11.00 – 14.00 Uhr gibt die HABA Digitalwerkstatt Lippstadt einen weiteren kostenlosen Workshop zum Thema Programmierung und Robotertechnik im Family & Friends-Bereich. Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren schrauben ihren eigenen Roboter zusammen, um ihn anschließend zu programmieren. Auch hier solltet ihr euch vorher auf der offiziellen Seite anmelden, denn die Plätze sind auch hier auf 20 beschränkt.

Mittwoch 11.00 – 14.00 Uhr: Programmierung eines eigenen Spiels

Donnerstag 11.00 – 14.00 Uhr: Programmierung und Robotertechnick

Auftritte von Youtubern und Streamern

Verschafft euch vorher einen Überblick, welche Stationen ihr besuchen wollt. Es gibt ein riesen Angebot an Aktivitäten und Bühnen, auf denen unter anderem auch größere Youtuber und Streamer zu finden sind. Bringt also am besten vorher in Erfahrung, welche Youtuber eure Kinder sehen wollen und wann und wo ihr diese auf der Messe findet. Gegebenenfalls liefern wir hier noch einen genauen Terminplan nach.

