Gamestop: Holt euch die PS4 Pro für 99,99 Euro

Gamestop startet erneut seine große Umtauschaktion. Bei Abgabe eurer alten PS4 samt Controller und drei Spielen, erhaltet ihr eine nagelneue PS4 Pro. Die Aktion läuft bis Ende März.

Nicht zum ersten Mal startet der Spielehändler seine Umtauschaktion. Gebt ihr eure altgediente PS4 samt Controller und drei Spielen ab und ihr erhaltet die PS4 Pro für nur 99,99 Euro. Bei der Aktion gibt es allerdings einige Dinge zu beachten. So nimmt der Händler nicht alle Spiele entgegen. Außerdem muss die alte PS4 zwar nicht in der originalen Verpackung abgegeben werden, es müssen aber alle Kabel beiliegen.

Die Aktion läuft noch bis zum 31. März 2018, wobei die verfügbaren Geräte auf 50 pro Store limitiert sind. Eure Konsole sollte sich in einem brauchbaren Zustand befinden. Vor Ort wird von einem Mitarbeiter überprüft, ob die eingereichte PS4 funktioniert. Auch die Controller sollten bis auf kleinere Gebrauchspuren in Ordnung sein. Sollten die Analog-Sticks locker sein oder grobe Verschmutzungen vorliegen, könnt ihr sie nicht umtauschen. Liegen kleinere Defekte am Controller vor, so könnt ihr sie gegen einen Preisaufschlag für die Reparatur einreichen.

