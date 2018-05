Gamewarez: Holt euch den DFB-Gaming-Sitzsack zur WM

Wer noch auf der Suche nach der passenden Sitzgelegenheit zum Spielen ist oder auf einem abgenutzten Sessel hockt, kann sich freuen. Denn Gamewarez bietet euch den offiziellen DFB-Sitzsack. So lassen sich die WM und das Gamen gleich viel entspannter genießen.

Fühlt euch als Teil des WM-Teams

Eines haben Fußball-Fans und Gamer gemeinsam: das Bedürfnis nach Komfort und Entspannung. Schließlich verbringt ihr mehrere Stunden am selben Fleck und möchtet zu Beginn genauso wie am Ende krampf- und schmerzlos durch den Abend kommen. Ob bei den Spielen der Nationalmannschaft mitfiebern oder an der Xbox selbst mit FIFA 2018 Hand anlegen, diese Sitzgelegenheit der jungen hessischen Marke unterstützt beide Aktionen.

Denn mithilfe der erweiterbaren Seitentaschen könnt ihr ganz bequem eure Getränke und Snacks verstauen. So braucht ihr euch während wichtiger Matches nicht mehr entfernen und habt alles in Reichweite zur Verfügung. Außerdem verfügt der Sitzsack über jede Menge zusätzlichen Stauraum für Fernbedienung und Controller.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund bietet Gamewarez jetzt den ersten offiziellen DFB-Gaming-Sitzsack an. Dieser kann sich auch optisch sehen lassen. Denn mit den Farben der deutschen Nationalmannschaft sowie dem Hashtag der WM-Kampagne der Nationalmannschaft versehen, gehört der DFB-Sitzsack zu jeder Gaming-Ausrüstung dazu. Origineller kann Spielen nicht sein.

Ausgestattet mit einer Headset-Halterung garantiert euch der Sitzsack in Form der Classic Series von Gamewarez den perfekten Sound während jeder Partie, ob live oder im Spiel an der Konsole. Zusätzlich sorgen die staubfreien ESP-Perlen im Inneren dafür, dass sie sich ideal an den Körper anpassen. Und idealerweise sind die Perlen zusätzlich Made in Germany.

Wasser- und schmutzabweisend

Deutschland feiert und ihr? Der DFB-Gaming-Sitzsack darf auf keiner WM-Grillparty fehlen. Ob im Garten oder Wohnzimmer — weil der Sitzsack über eine wasser- und schmutzabweisende PVC-Oberfläche verfügt, lässt es sich überall mit ihm entspannen. So könnt ihr ihn extrem leicht reinigen und müsst euch praktischerweise keine Sorgen um Verschmutzungen machen.

Der Sitzsack erscheint ab Juni limitiert offiziell im Handel und ist momentan für 149,90 Euro vorbestellbar.