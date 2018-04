Gaming-Slang: Von Land zu Land verschieden

Kaum ein Freizeitvergnügen ist so international wie Gaming. Bei Multiplayer-Spielen kommen bisweilen Leute von allen Kontinenten zusammen, um gegen- oder miteinander zu zocken. Doch auch auf einem Kontinent kann es eine bunte Mischung werden, wenn zum Beispiel Gamer aus allen Winkeln Europas aufeinander treffen. Die Globalisierung schreitet sichtlich voran. Und doch bedeutet das nicht, dass alles einheitlich wird. Der englische Gamer-Slang durchsetzt zwar das Vokabular so mancher Nationen, trotzdem haben aber Gamer in ihrer endlosen Kreativität ganz eigene Wortschöpfungen vorgebracht, mit denen sie ihre Lieblingstätigkeit beschreiben. Ein paar Highlights stellen wir in diesem Artikel vor.

Grundwortschatz: Spielen

Schon bei der Beschreibung der Grundtätigkeit scheiden sich die Geister. Übernimmt man das englische „Gamen“, wie es im Niederländischen („gamen“) und bisweilen im Deutschen geschieht? Oder bleibt man in der Landessprache? Dänen sprechen von „spille et spil“, in Spanien und Lateinamerika bleibt man mit „jugar“ dem Spanischen treu. Andere Länder verwenden die Landessprache, verwenden aber ein Wort, das nur im übertragenen Sinne Spielen bedeuten kann. In Nigeria beispielsweise „wirft“ man ein Spiel („che“), in Südostasien „schlägt“ man es – ähnlich wie man beim Spielen auf die Tastatur einhämmert – und in Litauen „zerhackt“ man ein Spiel („kapoja“). Wir alle kennen den deutschen Wortklassiker „zocken“ für gamen, aber wusstet ihr, dass in manchen Gefilden auch „gedaddelt“ wird? Eine niedliche Alternative zu dem doch recht aggressiven Gamer-Vokabular.

Gamer sind in Frankreich „joueurs“, in Italien „giocatori“ und in Lateinamerika „jugadores“, während sogar die Japaner das englische Wort lehnen und von ゲーマー („ge-ma“) sprechen. Auch innerhalb der Gamer-Gesellschaft differenzieren die Spieler, und zwar bisweilen von Land zu Land unterschiedlich. Die gängigste Unterscheidung ist die von „Casual Gamern“ – solche, die nur gelegentlich Spielen – und „Core Gamern“ – solche, die es zum nennenswerten Hobby oder sogar Beruf gemacht haben. In Japan allerdings verläuft die Abstufung dreistufig von „light“ über „middle“ bis hin zu „core“. Für jede Sorte Spieler sind Games wie die Book of Ra Jackpot Edition geeignet, denn Spiele wie dieses sind unterhaltsam und leicht verständlich. Sie erlauben nicht nur Laien einen leichten Einstieg, sondern fesseln auch erfahrene Zocker.

So klingen Sieger: Wie sagt man „ein Spiel gewinnen“?

Wenn es um die Wurst geht, wird der Wortschatz noch ausgefeilter. Das englische „Win“ ist hier kaum noch zu finden. Stattdessen spricht man von „uitspelen“ (Niederlande, wörtlich ausspielen), „runde“ (Norwegen, wörtlich umrunden), oder „dar vuelta“ (Chile, wörtlich eine Runde machen). In Polen „geht“ man „durch“ ein Spiel, während die Schweden ein Spiel gerne „fahren“. Und natürlich wollen wir in dieser Rubrik auch die Japaner nicht vergessen: Sie „unterwerfen“ ein Spiel (攻略する – Aussprache: „kouryaku“) und verwenden damit im Vergleich zu den anderen das kämpferischste Vokabular.

Die größte Computerspielwiege sind englischsprachige Länder wie die USA, deshalb sind auch das Kernvokabular und die Gaming-Kultur stark davon gefärbt. Trotzdem verleihen die verschiedenen Länder dem Trend ihren eigenen Anstrich – ob das nun dadurch geschieht, dass sie eigene Spiele entwickeln oder sich kreative Slangwörter dafür ausdenken. Gamen ist damit global und individuell zugleich – und das ist doch irgendwie charmant.