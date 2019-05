George R. R. Martin: GoT Schöpfer arbeitet möglicherweise mit From Software

Schon vor einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass Game of Thrones-Autor George R. R. Martin mit Dark Souls Entwickler From Software an einem Spiel arbeiten könnte. Jetzt hat er zumindest die Arbeit an einem Videospiel aus Japan bestätigt.

Zsammenarbeit von George R. R. Martin mit From Software ist wahrscheinlich

In seinem Blog-Post zum Abschluss von Game of Thrones, hat George R. R. Martin unter anderem über seine anderen Projekte geschrieben. Dabei wurde auch die Arbeit an einem Spiel aus Japan erwähnt.

I’ve consulted on a video game out of Japan

Da es sich bei From Software um ein in Japan ansässiges Entwicklerstudio handelt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zusammenarbeit groß. Außerdem hat ein Insider auf Gematsu erwähnt, dass sich das Spiel schon seit drei Jahren in Entwicklung befinden soll. Das würde ebenfalls zu From Software passen, da diese bereits bestätigten, dass sich schon länger mehrere Spiele in Entwicklung befänden. Sollte sich das alles als wahr herausstellen, könnten wir schon eine Ankündigung während des Microsoft-Panel auf der diesjährigen E3 erwarten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.