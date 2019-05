Geschenke-Flut beim großen Lords Mobile Fest in Berlin

T-Shirts, Anstecker, Heldenfiguren, Poster, Ingame-Belohnungen, Razer Kopfhörer, Razer Handys und vieles mehr. Die nicht abreißende Flut an Geschenken beim Lords Fest am letzten Samstag in Berlin hat die geladenen 103 Spieler überrascht und ihnen viele glückliche Momente beschert. Aber nicht nur das hat für gute Stimmung gesorgt, sondern vor allem die Möglichkeit, sich bei gratis Getränken und Essen kennenzulernen und sich über Gaming-Erfahrungen auszutauschen. Die einstündige Präsentation war eine Mischung aus Gewinnspielen und herzlichen Worten der IGG-Teammitglieder an die Spieler. Dem Unternehmen I Got Games (IGG) war es ein besonderes Anliegen, seine Spieler persönlich kennenzulernen und Feedback aus erster Hand zu hören. Gleichzeitig wurde die eine oder andere Geschichte aufgedeckt, die das Lords Fest ebenfalls zu einem unvergesslichen Abend für alle Beteiligten gemacht hat.

Was ist Lords Mobile und was macht das Mobile-Game so besonders?

Gerade erst hat Lords Mobile seinen dreijährigen Geburtstag gefeiert und zählt weiterhin zu den beliebtesten Handy-Spielen auf dem Gamingmarkt. Mit 240 Millionen Spielern weltweit trumpft das Strategie-Spiel vor allem dadurch auf, dass es in Echtzeit auf der ganzen Welt gespielt wird und damit eine starke Realitätsnähe hat. Außerdem handelt es sich um ein Gratis-Spiel, das gleichzeitig Fremium-Elemente integriert, damit Spieler noch schneller mehr Macht bekommen und sich gegen ihre feindlichen Mitspieler besser durchsetzen können. Diese Vorteile erhält man aber nicht nur durch den Kauf von Spiel-Elementen, sondern auch durch zahlreiche Kampagnen innerhalb des Spiels und auf allen gängigen Social Media Plattformen. Es handelt sich um ein typisches MMORPG, innerhalb dessen aber der Hersteller IGG dafür sorgt, dass die Geschenke-Flut auch hier niemals abreißt.

Ziel von Lords Mobile ist es, sein Imperium aufgrund guter strategischer Entscheidungen und mithilfe der Gilden aufzubauen und seine Feinde zu erobern. Denn die Welt ist dem Chaos und der Friede der Gier von machtsüchtigen Lords zum Opfer gefallen. Die Ordnung des Landes muss durch gute Strategien und erfolgreiche Entscheidungen der Spieler wieder hergestellt werden. Es wird an allen Fronten gekämpft: auf dem Schlachtfeld gegen seine Feinde, im Königreich gegen Monster und auf dem Schicksalsweg gegen immer neue und mächtigere Krieger. Der Spielehersteller mit Hauptsitz in Singapur sorgt also dafür, dass es weder Anfängern noch erfahrenen Spielern niemals langweilig wird.

Warum hat IGG seine Spieler zum großen Lords Mobile Offline-Event eingeladen?

Die Idee der Offline Events von Lords Mobile in Europa ist das Kennenlernen der Spieler untereinander, aber auch der Austausch zwischen Mitgliedern des IGG-Teams und den Gamern. Alle sollen dabei eine gute Zeit miteinander verbringen, Erfahrungen und Tipps, aber auch ihr Feedback teilen. Und natürlich dürfen bei einer solchen Gelegenheit auch wieder die Belohnungen nicht fehlen. Besonders gut kamen die Lords Mobile T-Shirts und Heldenfiguren an. Aber auch extra angefertigte Kriegerhelme und andere Requisiten, mit denen die Spieler vor Ort Erinnerungsfotos mit Cosplayern machen konnten, wurden am Ende eingepackt. Sogar Poster, Banner und lebensgroße Heldenfiguren aus Pappe haben in vielen Autos einen Platz gefunden und stehen jetzt in dem einen oder andere Wohnzimmer.

Ein besonderes Highlight waren zudem Razer Handys, auf denen die Gäste direkt Lords Mobile spielen konnten und am Ende hat sich ein Spieler über den Hauptgewinn, ein Razer Phone 2, gefreut.

Nach dem erfolgreichen Lords Fest in Barcelona im November diesen Jahres sowie in Berlin freut sich IGG nun auf das Offline-Event in Rom und ist wieder gespannt darauf, seine Spieler kennenzulernen und ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Freundschaft, Familie und Liebe bei Lords Mobile

Nicht nur für die geladenen Spieler war das Lords Fest in Berlin eine außergewöhnliche Erfahrung. Auch das Team von I Got Games hat tolle Momente erlebt und erstaunliche Geschichten aus der virtuellen, aber auch realen Lords Mobile Welt erfahren.

So sind ganze Familien mehrere Stunden angereist, nur um beim Offline Event dabei sein zu können, Väter und Söhne spielen seit langer Zeit gemeinsam Lords Mobile und lernen voneinander. Paare lernen sich beim Spielen des Mobilegames kennen und verlieben sich danach auch in der realen Welt. Gamer denken auch rund um die Uhr an nichts anderes als ihre Strategie und ihren Machtaufbau in Lords Mobile. Und manch eine Gamerin erschafft innerhalb kürzester Zeit sagenhafte Cosplayer-Kostüme, um dem Offline Event den richtigen Touch zu geben.

Am Ende eines tollen Abends voller Geschichten und Gespräche sind die Gäste und Mitwirkenden des Lords Fests in Berlin mit dem Wissen auseinander gegangen, dass Lords Mobile Menschen verbindet. Und wer weiss, welche neuen Freundschaften und Partnerschaften nach dem Lords Mobile Fest in Berlin entstehen werden.