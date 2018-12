Gestrichen! Epic Games entfernt Fortnites Infinity Blade aus dem Spiel

Kürzlich hatte Epic Games die Infinity Blade Trilogie vom IOS App Store genommen und das namensgebende Schwert nach Fortnite gebracht. Nun wurde auch das letzte Fragmente der Trilogie entfernt. Der Entwickler gestand, man habe sich beim Balancing der Waffe verschätzt.

Die jüngste Neuerung im Repertoire der Fortnites sind die sogenannten Mythic Waffen, die, wie der Name schon suggeriert, mächtig und selten sein sollten. Allerdings viel die kräfte Verteilung der mächtigen Waffen nicht sonderlich durchdacht aus und auch mit der Seltenheit war es nicht sehr weit hergeholt. Hatten die Entwickler vor drei Tagen noch Nerfs für das Infinity Blade angekündigt viel letztlich nun doch der Zensur Hammer.

Infinity Schwerter tauchten einmal pro Spiel auf, jedoch nicht an einem zufälligen Ort. Die Schwerter erschienen stets an der selben Stelle im Spiel. Zum Tausch für die stärke der Waffe, die dem Träger auch noch zusätzliche Lebenspunkte und Schilde verlieh, füllte die Klinge den gesamten Inventarplatz aus. Leider brauchte, ein mit dem Infinity Schwert ausgestattete Spieler, eigentlich keine Gedanken mehr an seinen Rucksack verschwenden. Mit nur einem Schlag sägte das Edelmetall durch jeden Bau, was zusammen mit dem Kräfteboost der Waffe jegliches Counterplay nahm.

In einem Twitter Post kündigten die Entwickler dann schließlich an, die Waffe ganz aus dem Spiel zu nehmen.

Heya folks,

We messed up and rolled out the Infinity Blade overpowered / without good counters, especially in the end game.

The Infinity Blade has been Vaulted and we are re-evaluating our approach to Mythic items.

Thanks for calling us out on this!

— Fortnite (@FortniteGame) December 14, 2018