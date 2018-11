Gewinnspiel: 2x GRABX plus ein Pro Pack von GAIMX zu gewinnen

Solltet ihr zu den Konsolenspielern gehören, die aktiv online zocken, werdet ihr mit einem Standardcontroller von Xbox, PlayStation oder Switch schnell an gewisse Grenzen kommen. Das fängt bei der Sensibilität der Analogsticks an und hört beim Abtransport des Schweißes auf. Abhilfe schafft meist nur der Umstieg auf „Pro“ oder „Elite“ Controller, die mit über 100 Euro, gern ein recht tiefes Loch in euer Portemonnaie reißen. Doch glücklicherweise gibt es mittlerweile Lösungen wie die Produkte von Gaimx, um normale Controller perfekt nach euren Wünschen tunen zu können.

Controllertuning von Gaimx

Das Motto der Düsseldorfer Firma lautet „We drill your skill“. Aus diesem Grund bietet die Firma mittlerweile alle möglichen Lösungen an, um euren Controller auf eure Bedürfnisse anzupassen zu können. Das Portfolio geht mittlerweile von Erhöhungen und Stoßdämpfern der Analogsticks, Visierpunkten für euren Bildschirm, Gummierungen für mehr Controller-Grip bis hin zu Rutschschutz für eure Daumen. Die ganzen Produkte gibt es im Übrigen für PlayStation, Xbox und Switch. Sie sind dabei so benutzerfreundlich ausgelegt, dass ihr kein Vorwissen und Werkzeug benötigt. Alle diese Tuningmöglichkeiten kosten euch außerdem kein Vermögen, sondern sind mit bis 25 Euro für dicke Bundles mehr als erschwinglich.

Der kleine Unterschied

Hört sich auf den ersten Blick natürlich so an, als wäre dies nur für Hardcore-Spieler eine lohnende Investition. Doch weit gefehlt, wie wir selbst in unserem Test der Grabx feststellen konnten! Die Control Grips für euren Controller, machen auf den ersten Blick nur einen kleinen Unterschied, verändern aber merklich die Haptik und somit das Gefühl des Controller in den Händen. Und damit ihr dieses Gefühl auch erleben könnt, haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet.

Was gibt es zu gewinnen?

Ein Gaimx Bundle bestehend aus dem Pro Pack und Grabx für Xbox

ein Grabx Pack für den Pro Controller der Nintendo Switch

Wie könnt ihr gewinnen?

Um euch einen der Gewinne zu sichern, schaut kurz rüber zu Facebook oder Instagram und befolgt die Anweisungen im entsprechenden GAIMX Gewinnspielpost. Das Gewinnspiel startet am 22.11.2018.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook, Instagram und Twitch bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram oder Twitch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.