Gewinnspiel: Ash vs Evil Dead Staffel 2 ab dem 25. Oktober im Heimkino. Wir verlosen Blu-rays und DVDs.

Wir feiern den Heimkino-Release von Ash vs Evil Dead mit den besten Sprüchen aus der Serie. Macht mit und gewinnt Staffel 2 von Ash vs. Evil Dead auf DVD oder Blu-ray!

Ash Williams ist zurück – Wieder einmal! Auch in der zweiten Staffel der gefeierten Horror-Comedy-Serie wird in typischer Evil Dead-Manier wieder Jagd auf Dämonen gemacht. Damit die Höllenhatz ihren Wurzeln treu bleibt, wirkt Franchise-Vater Sam Raimi als Produzent und Regisseur an der Serie mit.

Zu Beginn der zweiten actiongeladenen Staffel verlässt Ash Jacksonville und kehrt in seine Heimatstadt Elk Grove im US-Bundesstaat Michigan zurück. Dort stellt er Ruby zur Rede. Die ehemaligen Feinde gehen ein Bündnis ein, als Elk Grove zur Keimzelle des Bösen wird.

Die besten Sprüche des Ash Williams

Das Evil Dead(zu Deutsch: Tanz der Teufel)-Franchise ist aber nicht nur berühmt für seine blutige Horror-Action, sondern besonders für das lose Mundwerk von Ash Williams, gespielt vom legendären Bruce Campbell. Zu diesem Anlass haben wir für euch eine kleine Top-5 mit unseren Lieblingszitaten von Ash zusammengestellt:

#5 „Für dich drücke ich es mal doof aus – was da draußen ist, weiß, dass du lebendig bist und es will dich lieber UNlebendig!“

#4 „Wenn du ins Mittelalter fährst, vergiss die Kettensäge nicht!“

#3 „Gebt mir meine Hand wieder!“

#2 „So, ihr nackten Arschlöcher! Legt euch mit jemandem in eurer Größe an!“

#1 „Vertrau mir, wenn du erstmal eins in die Fresse kriegst reagierst du von ganz allein! Nach nem guten Vorspiel, schwillt dir der Kamm ja auch von ganz alleine, oder?“

Aber wir wollen hier nicht nur Sprüche klopfen, wir haben auch etwas für euch zum Verlosen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Zur Feier des Heimkino-Release der zweiten Staffel von Ash vs. Evil Dead am 25. Oktober 2018 verlosen wir unter vier glücklichen Gewinnern und in Kooperation mit 20th Century Fox Home Entertainment die folgenden Preise:

2x Ash vs Evil Dead Staffel 2 auf DVD

2x Ash vs Evil Dead Staffel 2 auf Blu-ray

Teilnahme via Social-Media

Gewinnen könnt ihr, indem ihr lediglich auf Facebook und Instagram vorbeischaut. Alle weiteren Infos und eine Anleitung zur Teilnahme findet ihr dort.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme