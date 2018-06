Gewinnspiel: Auf der Insane Gamers Night diese fetten Preise abräumen

Wir alle kennen das Problem: Die letzte Party war der volle Wahnsinn, aber im Portemonnaie herrscht gähnende Leere. Wie krass wär eine Party, die euch kaum etwas kostet und von der ihr viel mehr mitschleppt, als ihr reingebracht habt? Und wir reden nicht von netten Bekanntschaften! Eure Suche hat ein Ende, denn genau diese Party findet am kommenden Wochenende statt. Die Insane Gamers Night bringt nicht nur Gamer mit Nicht-Gamern zusammen, sondern lässt auch jede Menge Merch, Games und andere Preise in eure Tasche wandern. Was genau ihr nach dem Feiern mit nach Hause nehmen könnt, haben wir euch hier zusammengefasst.

Razer bringt eure Augen zum Leuchten

Sollten am Samstag aus unerfindlichen Gründen unsere Lampen ausfallen, ist das noch kein Grund zur Panik. Wir haben schließlich Razer mit an Bord, die allein mit ihren Tastaturen, Mäusen, Mauspads und Co. die heiligen Hallen des DOCKS in gleißendes Licht tauchen könnten. RGB-Beleuchtung und Razer gehören untrennbar zusammen. Ein Grund mehr, im Verlauf des Abends über 300 Preise an euch rauszuhauen.

Unter anderem dabei ist die Ornata Chroma, eine der innovativen Mecha-Membran-Tastaturen von Razer. Über den hauseigenen Switches liegt eine Gummikuppel, die das taktile Feedback der mechanischen Tasten mit einem weichen Druckpunkt verbindet. Mit einem Warenwert von rund 100€ habt ihr bei etwas Glück innerhalb weniger Minuten eure Getränke, die Eintrittskarte und sogar die Taxifahrt wieder drinnen.

Konsolenspieler müssen allerdings nicht traurig sein, denn auch für Pad-Athleten haben wir am Samstag einige Preise am Start. Zum Beispiel den Razer Raju, einen speziell für die PlayStation 4 entwickelten Controller mit zusätzlichen, frei programmierbaren Tasten und abnehmbaren Triggern. Wir haben das monströse Teil schon ausprobieren können: Es lohnt sich.

Nintendo switcht sich in eure Herzen

Seit der erstmaligen Veröffentlichung im März des letzten Jahres hat die kleine Konsole von Nintendo sämtliche Gamer-Haushalte im Sturm erobert. Natürlich bekommt die Switch auch auf unserer Party einen ganz besonderen Platz. Mitten in unserer Gaming-Lounge liefert ihr euch packende Duelle in Mario Tennis Aces.

Habt ihr danach Lust, euch am Montag direkt eine Switch zuzulegen, verlosen wir genau die richtigen Gadgets und Spiele, damit ihr sofort losspielen könnt. Von Splatoon 2 über Mario Kart 8 Deluxe bis hin zu Pokémon Tekken DX ist alles dabei, was das Gamerherz begehrt. Aber damit nicht genug! Ebenfalls in der Lostrommel: T-Shirts mit dem SNES Classic Mini als Motiv und richtig schicke Tragetaschen für die Nintendo Switch. Was ihr dafür tun müsst? Vorbeikommen, feiern und unsere Verlosungen nicht verpassen! Tickets bekommt ihr aktuell für schmale 10€ über Eventbrite.

Goodies für Lau mit Capcom, Bethesda und EA

Bei Nintendo und Razer ist allerdings noch lange nicht Schluss. Jede Menge Merch wartet nur darauf, von euch gratis eingesackt zu werden. Vor allem Freunde von JRPGs kommen voll auf ihre Kosten, denn Capcom und EA haben tief in die Indie-Kiste gegriffen und einige Perlen für euch bereitgestellt. Dazu kommen etliche Goodies aus dem Hause Capcom, die ihr euch stolz ins Regal stellen könnt, wenn ihr denn gewinnt.

Habt ihr auf einen der Preise ein besonderes Auge geworfen, könnt ihr natürlich eure Chancen erhöhen, indem ihr eure Crew mitbringt und gemeinsam am Gewinnspiel teilnehmt. Vorausgesetzt, ihr geiert nicht alle auf die gleichen Gewinne. Keine Party ohne deine Party ist das Motto, denn gemeinsam feiert und lootet es sich einfach am besten.