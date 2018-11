Gewinnspiel: Diablo 3 ab sofort auf der Switch – Wir verlosen Tragetaschen und teuflisch tolle BarglÃ¤ser

Lesezeit: 2 min

Dämonen schlachten in der U-Bahn – Ab dem 02. November kein Problem, denn dann erscheint die Diablo 3 – Eternal Collection endlich für die Nintendo Switch. Um das Loot- und Grindfest auf der mobilen Konsole gebührend zu feiern, hauen wir teuflisch coole Preise an euch raus. In der stylishen Diablo 3-Tasche verstaut ihr nicht nur eure Switch, sondern auch ’ne Menge Loot, während ihr mit den Bargläsern im Dämonen-Design auf die kommenden Coop-Abenteuer anstoßt.

Das oberste Übel kehrt zurück

Diablos Dämonenarmee ist wieder da und droht die Reiche der Menschen ein für alle Mal ins Chaos zu stürzen. An der Seite von Deckard Kain und seiner Nichte Leah stellt ihr euch der teuflischen Brut entgegen und hackt euch als eine von sieben Klassen durch die Spielwelt von Diablo 3. Fünf Akte gilt es zu bewältigen, um schlussendlich gegen Diablo selbst anzutreten. Auf dem Weg dorthin lootet und levelt ihr, was das Zeug hält und entwickelt euren Charakter Stück für Stück zu einer unaufhaltsamen Kampfmaschine.

Die Eternal Collection vereint dabei sämtliche bisher erschienen Inhalte für Diablo 3, also die Erweiterung Reaper of Souls und das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers. Auf der Switch ist darüber hinaus auch noch ein Ganondorf-Kostüm für den Barbaren mit an Bord. Zum offiziellen Release am 02. November erwartet euch also jede Menge spielbarer Content. Allein oder zusammen mit bis zu drei Mitspielern schnetzelt ihr euch per Joy-con, Pro-Controller oder Joy-con-Grip durch schier unendliche Gegnerhorden und spielt ganz nebenbei etliche Belohnungen im Rahmen der Saison frei.

Diese teuflisch tollen Preise erwarten euch

Um sämtliche Dämonen, die sich auf eurer Switch tummeln, im Zaum zu halten, verlosen wir zusammen mit Blizzard Entertainment fünf Tragetaschen für die Konsole. Ein Gewinner erhältlich zusätzlich dazu ein Set aus Pint-Gläsern in Diablo-Optik. Durchzechten Coop-Sessions mit euren Buddys, in denen es heißt „Ein Tod, ein Bier“ steht also nichts mehr im Wege.

1x Nintendo Switch Tragetasche im Diablo-Stil + 1x Barglas-Set im Diablo-Stil

4x Nintendo Switch Tragetasche im Diablo-Stil

Wie könnt ihr gewinnen?

Um eine der schicken Taschen abzugreifen oder euch den Hauptpreis zu sichern, schaut einfach kurz bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei. Dort findet ihr alle weiteren Infos zum Gewinnspiel.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook sowie Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.