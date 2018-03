Gewinnspiel: Erlebt noch einmal die Geschichte von Mario Party und gewinnt einen Nintendo 3DS inkl. Mario Party: The Top 100

Top 10: Die Lieblingsthemes der Redaktion

Diese Woche präsentieren wir euch die Lieblingsthemes der ingame-Redaktion. Zur Auswahl standen Themes aus allen Spielen, die jemals für eine Nintendo-Konsole erschienen sind. Wie ist eure Meinung? Teilt ihr unsere Begeisterung oder schlagt ihr die Hände über dem Kopf zusammen? Haben wir etwas "überhört", was zwingend in diese Liste gehört? Diskutiert mit uns über die besten 10 Themes aller Nintendospiele! 10.) F - Zero GX - He will be my Hero He will be my Hero ist der Charakter Song von Captain Falcon (Douglas Jay Falcon). Der Songtext stellt noch mal ganz klar für was man Captain Falcon halten soll, als Helden. Captain Falcon ist mehr als nur ein Rennfahrer, er ist Kopfgeldjäger und bekämpft auch große Verbrecherkreise. Sein hartes Training, das seinen Körper un