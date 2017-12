Gewinnspiel: Gewinnt einen NEXOC Gaming Laptop im Wert von 1700 Euro

Der Dezember ist bestückt mit haufenweise Gewinnspielen und Adventskalendern, bei denen ihr vorweihnachtlich schon einmal beschenkt werdet. Diesem Hype schließt sich nun auch Nexoc an und bietet euch die Chance auf etwas Großes!

Ihr braucht einen neuen Gaming Laptop, weil euer alter das Zeitliche gesegnet hat? Oder ihr hattet noch nie einen und das soll sich ändern? Sehr gut, denn Nexoc bietet euch seit gestern die Chance auf ein richtig heißes Teil, das ihr abstauben könnt.

Nexoc in Geberlaune

Der Nexoc G521CLS bietet euch ein 15.6 Zoll großes Display mit 1920x1080p, die eure Games, Bilder und Videos grandios aussehen lassen. In Kombination mit der NVIDIA Geforce GTX1060 Grafikkarte mit 6GB und GDDR5 und anderer namhafter Hardware bietet die 8. CPU-Generation von Intel, der Coffe Lake S, sehr hohes Potential, was die Leistung angeht. Spielt alles, was ihr wollt, denn mit diesem Laptop sind euch fast keine Grenzen gesetzt. Für genauere Informationen solltet ihr einen Blick in unseren aktuellen Test zum Nexoc Gaming Laptop werfen.

Ihr habt bis zum 14. Januar 2018 Zeit, um an der Aktion teilzunehmen. Geht dazu einfach auf die entsprechende Facebook-Seite, hinterlasst ein Like und postet unter dem Gewinnspielpost ein Foto eures aktuellen Rechners bzw. Laptops. Kommentiert das ganze mit eurer CPU, die ihr zurzeit in Benutzung habt.

Wenn ihr nun bereit dazu seid, euer Glück auf die Probe zu stellen, dann findet ihr hier alle weiteren Informationen dazu.