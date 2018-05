Gewinnspiel: Große Gewinne garantiert ganz gruselig – mit Wahrheit oder Pflicht

Gewinnspiel: Schnappt euch Hangman – The Killing Game auf DVD und Blu-ray

Was auf Schulhöfen begann, liegt nun auch bei Serienkillern im Trend. Im Heimkino-Streifen Hangman - The Killing Game treibt ein Mörder sein Unwesen, der seine Opfer zu einer Runde des beliebten Kinderspiels Galgenmännchen einlädt. Ab dem 05. April seht ihr den Kriminalthriller von Johnny Martin bequem von der Couch aus. Pünktlich zum Heimkino-Start verlosen wir DVDs und Blu-rays. Einem spannenden Abend mit Popcorn, Pacino und und Profiling steht also nichts im Wege. Hangman - The Kill