Am Samstag startet die Party des Jahres! Ihr wollt dabei sein und habt immer noch kein Ticket? Dann solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen. Ab heute verlosen wir noch mal Gästelisten Plätze für die Insane Gamers Night.

Feiert mit uns die Insane Gamers Night

Levelt up und erlebt eine einzigartige Party voller Spiel und Spaß in der Gaminglounge oder auf dem Dancefloor. Neben einer der coolsten Locations in ganz Hamburg haben wir für euch ein buntes Programm erstellt, was euch aus den Socken hauen wird. Hier der Überblick, was euch an diesem Wochenende in Hamburg erwartet.

10h NERDIC BY NATURE – Gaming meets Clubbing und Music!

INGAME lädt zur größten Nerdic Party im Norden. Denn unser Videospielnetzwerk feiert seinen 20. Geburtstag!

Deshalb haben wir viel mit Euch vor, damit keiner unbeeindruckt nach Hause geht.

✖ HIPHOP UND ELEKTRO AUF 2 FLOORS ✖

✖ GAMING LOUNGE UND „KING-BAR“ ✖

✖ COSPLAY SPECIAL ACT ✖

✖ Komm in voller COSPLAYMONTUR und sichere Dir GETRÄNKEGUTSCHEINE ✖

✖ MERCHANDISE GEWINNSPIELE >500 GIVEAWAYS ✖

LINE UP

BEGRÜßUNGSDRINK VON HELBING GEHT AUF UNS

CLUBKONZERT LIVE ON STAGE

„DAME“ https://tinyurl.com/y8xlubxh

„DAME“ https://tinyurl.com/y8xlubxh DJ-SHOW SASCHA APPEL & DER BREUER

https://www.play.fm/sascha-appel-der-breuer

https://www.play.fm/sascha-appel-der-breuer EXCLUSIVE „KING-BAR“ MIT ZWEITEM DANCEFLOOR

SPECIAL GUESTS: WASTELAND WARRIORS

https://tinyurl.com/ya2ylefo

https://tinyurl.com/ya2ylefo GAMINGLOUNGE POWERED BY NINTENDO & RAZER

2 FLOORS, 6 DJS, 10 STUNDEN PARTY NONSTOP

Was wird verlost?

25 x 2 Gästelisten Plätze für Insane Gamers Night

Wie könnt ihr gewinnen?

Schreibt uns einfach an win@ingame.de euren Namen und den Namen von der Person, die ihr mitnehmen wollt und mit etwas Glück landet ihr auf der besten Party, die Gaming jemals erlebt habt.

Teilnahmeschluss

Bis Donnerstag, den 28. Juni um 23:59 Uhr habt ihr Zeit, an der Verlosung teilzunehmen.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.