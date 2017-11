Gewinnspiel Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen

Mit Mario & Luigi Superstar Saga erscheint ein alter Klassiker in neuem Gewand. In dem überarbeiteten Gameboy-Hit verlassen die Brüder das Pilzkönigreich, um eine mysteriöse neue Welt zu erkunden, voller Überraschungen und Gefahren. Grund dafür ist die fiese Lugmilla, denn sie hat Peach ihrer Stimme beraubt. Schon in unserem Test kam dabei wahres Nostalgie-Feeling auf. Ist euer Interesse geweckt, dann ergreift eure Chance und sahnt ein Paket mit dem neuen Spiel ab.

Schon seit 14 Jahren gemeinsam auf Mission

Ein Deja-Vu-Effekt entsteht durch den scheinbar geschlossenen Kreislauf, denn seitdem die Superstar Saga das erste Mal auf dem Handeld flimmerte, haben die Brüder einige Abenteuer zusammen erlebt. Zum Beispiel in „Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit“, in dem sie ihr junges Ich besuchten und gleichzeitig das Königreich von den bösen Shroobs befreiten.

Drei Jahre später ging es dann in „Abenteuer Bowser“ richtig zur Sache, denn der Name war Programm. So begaben sich unsere Lieblingsklempner durch einen Vakuum-Pilz unglücklicherweise in das Innere von Bowser. Gleichzeitig war es auch eine Premiere, denn man konnte das erste Mal den Schildkröten-Bösewicht spielen. Wieder innovativ wird es in „Mario & Luigi: Dream Team Bros“. Hier wurde das allseits beliebte Primär-Opfer von Entführungen, Peach, von Anatasma, der Fledermauskönigin, in die Traumwelt entführt. Dadurch waren die Brüder gezwungen, zwischen Wach- und Traumwelt zu wechseln und so die Prinzessin zu retten.

Das bisher letzte Spiel der RPG-Reihe war „Paper Jam Bros.“. Die Besonderheit war dieses Mal die Möglichkeit, Amiibos verwenden zu können. Man bemerkt also: Es wurden immer neue Ideen integriert und ist es nicht das, was jeden so an dieser Spielereihe begeistert?

Kommen Nostalgie-Gefühle auf?

Wollt ihr selbst das neu aufgelegte Abenteuer erleben, dann sichert euch bei uns das passende Paket! Wir verlosen:

3x Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Schergen (3DS)

3x Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Schergen Screen Cleaner/Putztuch

jeweils im Bundle. Seid dabei und mit etwas Glück leuchten nicht nur eure Augen, sondern auch euer 3DS hell auf.

