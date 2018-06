Gewinnspiel: Mit Sushi Striker: The Way of Sushido zum All-you-can-Eat-Sushi-Buffet

Einrollen und genießen – Seit zwei Wochen kochen und puzzlen sich die Spieler schon durch das neue Sushi Striker: The Way of Sushido. Das einzige Problem dabei: Die virtuellen Rollen können einfach nicht mit echten Maki, Nigiri und Co. mithalten. Wir schaffen Abhilfe und verlosen in Zusammenarbeit mit Nintendo nicht nur einige Versionen des Spiels, sondern auch All-you-can-eat-Gutscheine von Sushi Circle. Sushi Love, da yo ne?

Mit Sushi zum Sieg

Eine Welt ohne Sushi – kaum vorstellbar. In Sushi Striker: The Way of Sushido ist das leider bittere Realität. Der amtierende Kaiser hat nämlich sämtliche der köstlichen Spezialitäten verboten und ihre Produktion unter Strafe gestellt. Doch in der Bevölkerung regt sich hungriger Widerstand. Der Meisterkoch Musashi lehnt sich gegen die Regierung auf und versucht mit seiner Sushi-Kunst den Bann der delikaten Röllchen aufzuheben.

In packenden Duellen, in denen ihr euch mit anderen Köchen Sushi um die Ohren pfeffert, dreht sich alles um Geschwindigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe. Wie in einem Kaiten-Zushi-Restaurant habt ihr die Speisen auf einem Förderband vor euch und müsst die richtigen Farben miteinander kombinieren, um den Gegner anschließend mit den leergefutterten Tellern zu bewerfen. Wer kann schneller reagieren und zum Sushi-Gott aufsteigen?

Was könnt ihr gewinnen?

Für alle Sushi-Freaks unter euch verlosen wir insgesamt sechs Preise, bestehend aus:

2x Sushi Striker: The Way of Sushido für den Nintendo 3DS 2x Sushi Striker: The Way of Sushido für die Nintendo Switch 2x Einen All-you-can-eat-Gutschein von Sushi Circle (Standorte)

Wie könnt ihr mitmachen?

Um euch einen der Preise zu sichern, schaut einfach bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei. Dort findet ihr ab sofort alle weiteren Infos zum Gewinnspiel.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook sowie Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.