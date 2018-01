Gewinnspiel: Nacon Wired Compact Controller

Wer kennt es nicht: Da habt ihr mal Besuch, könnt aber nichts zusammen spielen, weil ihr nur einen Controller besitzt. Euer Freund hat natürlich auch keinen dabei, weil er entweder selbst kein Gamer ist oder ihn vergessen hat. Dass so etwas ärgerlich ist, verstehen wir vollkommen. Aus diesem Grund möchten wir euch passend zum neuen Jahr etwas schenken, das dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt schafft.

Der Controller von Nacon – Eine gute Alternative

Ein ansprechendes Aussehen und die inneren Werte sind das, was einen perfekten Partner ausmachen. Nehmt den Controller in die Hand und erlebt mit ihm zusammen spannende Abenteuer, aufregende Reisen in längst vergessene Welten oder stürzt euch in epische Schlachten. Der Nacon Wired Compact Controller hat alles, was ihr dafür braucht. Nicht nur das matte Rot ist überzeugend, sondern auch die vorhandenen Features. Das drei Meter lange Kabel sorgt für viel Bewegungsfreiheit im Raum, während die eingebauten Vibrationsmotoren euch auf Tuchfühlung mit den Erlebnissen im Spiel selbst gehen lassen. Wenn ihr noch nicht genug habt, schaut doch einmal bei unserem Test dazu vorbei.

Worauf ihr euch freuen könnt und was ihr dafür tun müsst

Wie viele von euch bereits vermutet haben dürften, könnt ihr hier heute einen Controller gewinnen. Genauer gesagt den Nacon Wired Compact Controller, der die wichtigsten Funktionen des DualShocks in sich vereint und einem hübschen Rot daherkommt.

Damit ihr einem Freund den Controller zum Spielen in die Hand drücken könnt, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns und dem Gewinnspielpost ein dickes Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei. Weitere Infos warten dort auf euch.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.