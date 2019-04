Gewinnspiel: Oster-Bastelspaß zum Release von Kirby und das extra magische Garn

Wer kennt es nicht? Ihr futtert eine seltsame, flauschige Tomate und findet euch plötzlich in einer völlig unbekannten Welt wieder, in der alles aus Garn ist. Was? Kennt ihr nicht? Dann ist es höchste Zeit, dass ihr an unserem Oster-Gewinnspiel teilnehmt, denn da gibt es unter anderem eine Version von Kirby und das extra magische Garn zu gewinnen.

Eine fröhliche Reise

Im Garn-Land hilft Kirby einem Jungen aus der Patsche, der von einem Monster verfolgt wird. Und eben dieser Junge stellt sich dann auch noch als der Prinz Plüsch heraus. Der hat nicht nur einen Namen, der wunderbar über die Zunge rollt, sondern ist gleichzeitig auch noch der Thronfolger von Stoffland. Von ihm erfährt Kirby von Grimmgarn. Der ist, wie der Name schon impliziert, böser Zauberer und hat das Land in sieben Stofffetzen zerteilt. Noch schlimmer: Er ist der Grund, weshalb Kirby von Zuhause weggewirbelt wurde. Da ist es nur naheliegend, dass Kirby dem Prinzen auch verspricht, sein Problem zu lösen und dem grimmigen Zauberer das Handwerk zu legen.

Was gibt es zu gewinnen?

In Kooperation mit Nintendo verlosen wir:

Nintendo 2DS XL

Kirby und das extra magische Garn

Kirby amiibo

Was müsst ihr machen um zu gewinnen? Ganz einfach. Überrascht uns mit eurer besten Bastel-Produktion zum Thema Kirby. Wir wählen aus allen Einsendungen unseren Liebling, der die oben erwähnte Preise gewinnt. Euer Ergebnis schickt ihr am besten an win@ingame.de oder ihr besucht uns auf Facebook und postet die Frucht eurer Arbeit dort in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Einsendungen!

Das Gewinnspiel startet am 18.04.19 um 11:00 Uhr und endet am 28.04.19 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook und Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.