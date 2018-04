Gewinnspiel: Ready Player One Freikarten, Merchandise und Accessoires

Der Besitzer einer virtuellen Realität, welche das Lebensgefühl der wahren Umwelt bei weitem übertrumpft, organisiert einen Wettkampf in seinem digitalen Meisterwerk, um den Nachfolger seines Imperiums festzulegen. Ready Player One spielt im Jahr 2045, in dem das echte Leben kaum noch auszuhalten ist. Deshalb bereisen die Menschen lieber den virtuellen Raum, um sich von ihren Umständen abzulenken. Wade Watts und seine Freundesclique sind da keine Ausnahme. Sie spielen jedoch eine größere Rolle in dieser Geschichte als sie gedacht hätten. Mit etwas Glück könnt ihr diese Geschichte kostenlos erleben und noch ein paar Goodies absahnen.

Gaming-Spektakel auf großer Leinwand

Wer sich für Videospiele interessiert, sitzt in diesem Film richtig. Stephen Spielberg inszenierte den Film nach dem Drehbuch von Zak Penn und Ernest Cline. Clines gleichnamige Romanvorlage ist seit über hundert Wochen in der Bestsellerliste der New York Times und erreichte kürzlich Platz 1.

Genau wie das Buch ist auch der Film gespickt mit Anspielungen auf verschiedenste Videospiele der vergangenen Jahre. Der 80er Flair des Films trifft den aktuellen Zeitgeist und bietet eine perfekte Vorlage für das audiovisuelle Effektgewitter, welches euch ab dem 5. April im Kino erwarten wird.

Das könnt ihr gewinnen

Im Rahmen des baldigen Kinostarts verlosen wir 3 Fanpakete mit Goodies und Freikarten. So könnt ihr noch jemanden mit ins Kino einladen. Der genaue Inhalt eines Paketes ist:

2x Freikarten

1x Wendeshirt (XL)

1x Pin Set

So könnt ihr mitmachen

Ihr wollt die Preise gewinnen? Nichts leichter als das: Besucht einfach die Facebook-Seite von ingame.de und unsere Instagram-Seite und folgt uns. Am 06. April 2018 werden wir dort alle weiteren Details zur Teilnahme verkünden.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.