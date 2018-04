Gewinnspiel: Schnappt euch Hangman – The Killing Game auf DVD und Blu-ray

Was auf Schulhöfen begann, liegt nun auch bei Serienkillern im Trend. Im Heimkino-Streifen Hangman – The Killing Game treibt ein Mörder sein Unwesen, der seine Opfer zu einer Runde des beliebten Kinderspiels Galgenmännchen einlädt. Ab dem 05. April seht ihr den Kriminalthriller von Johnny Martin bequem von der Couch aus. Pünktlich zum Heimkino-Start verlosen wir DVDs und Blu-rays. Einem spannenden Abend mit Popcorn, Pacino und und Profiling steht also nichts im Wege.

Hangman – The Killing Game: Alles zum Film

Will Ruiney (Karl Urban) steht vor einem Rätsel. Der Detective, dessen Leben nach dem brutalen Mord an seiner Frau in Scherben liegt, trifft an einem Tatort ein und findet ein Bild des Schreckens vor. Eine junge Frau hängt an einem Seil von der Decke, in ihren Bauch ist der Buchstabe O eingeritzt. Neben der Leiche entdeckt der kernige Polizist eine in Kreide gemalte Figur: Das Galgenmännchen. Wie beim Kinderspiel prangt darunter ein Worträtsel, das es zu lösen gilt. Doch was hat es mit den zwei Buchstaben auf sich, die der Mörder bereits eingetragen hat?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, kontaktiert Will seinen ehemaligen Partner Ray Archer (Al Pacino). Zusammen stoßen sie auf weitere Leichen, allesamt Teil des perfiden Spiels. Schnell wird klar: Hinter der sadistischen Mordserie steckt ein System. Im Abstand von 24 Stunden schlägt der Killer zu, richtete seine ahnungslosen Opfer immer um Punkt 23:00 hin und entblättert somit Stück für Stück sein eigenes Rätsel. Im Rennen gegen die Zeit müssen die abgehalfterten Ermittler ihr ganzes Wissen abrufen. An ihrer Seite ist dabei die Top-Journalistin Christi Davies (Brittany Snow), die zusehends selbst ins Visier des Killers gerät. Können sie die Identität des Hangman gemeinsam aufdecken und weiteres Blutvergießen verhindern?

Der Film erscheint ausschließlich fürs Heimkino und wurde unter der Regie von Johnny Martin umgesetzt. Dieser konnte bereits im letzten Jahr erste Erfahrungen mit dem Crime-Genre machen, als er Vengeance: A Love Story mit Nicolas Cage in der Hauptrolle inszenierte. Dieses Jahr setzt er in Sachen Cast noch einen obendrauf und verpflichtet Al Pacino seit 2 Jahren erstmals wieder für einen neuen Film. An der Seite von Karl Urban, den viele sicher noch als Bordarzt „Bones“ McCoy aus Star Trek: Beyond kennen, erleben wir den Schauspieler mit italienischen Wurzeln in einer seiner Paraderollen: Als Ex-Polizist mit kurzer Lunte. Ob sich der Griff ins Blu-ray-Regal lohnt, erfahren wir am 05. April, wenn Hangman – The Killing Game in den Verkauf startet.

Was könnt ihr gewinnen?

Passend zum Heimkino-Start und in Kooperation mit Concorde Home Entertainment verlosen wir:

3x Hangman – The Killing Game auf DVD

3x Hangman – The Killing Game auf Blu-ray

Wie könnt ihr gewinnen?

Um euch eine Version von Hangman – The Killing Game zu sichern, müsst ihr lediglich unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram folgen. Dort findet ihr ab sofort alle wichtigen Informationen zum Gewinnspiel.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook und Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.