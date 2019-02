Gewinnspiel: Schnappt euch Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise für den 3DS

WOHOOOO! HAHAAAA! Der berühmteste Klempner der Welt springt wieder, hat aber einen ungewöhnlichen neuen Freund an seiner Seite: Bowser. In Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise treten die beiden Brüder ausnahmsweise mal nicht gegen den König der Coopas an, sondern müssen mit ihm zusammenarbeiten, um einen noch fieseren Feind in die Knie zu zwingen. Seit dem 25. Januar flimmert das Abenteuer mit dem langen Namen nun schon über den Nintendo 3DS. Um Bowsers großen Auftritt gebührend zu feiern, verlosen wir drei Versionen des Spiels und wollen von euch wissen, warum der gute alte Bowser eigentlich doch ein ganz liebenswerter Bösewicht ist.

Das Pilzkönigreich von innen retten

Im neuesten Teil der Saga schlüpft ihr nichts nur in die Haut der beiden gutgelaunten Mario Brüder, sondern bestreitet das Abenteuer dieses Mal auch aus der Sicht der übergroßen Kröte Bowser. Unglücklicherweise hat dieser nämlich die beiden Bruder samt Prinzessin Peach inhaliert, nachdem der verrückte Wissenschaftler Dr. Krankfried ihn mit einer fatalen Magen- und Darm-Grippe namens Metabowlie infiziert hat – wie teuflisch! Es liegt also an Bowser, das Pilzkönigreich nach dem irren Doktor zu durchsuchen, während Mario, Luigi und Peach im Inneren ihres alten Erzfeindes nach einer Lösung der Erkrankung forschen.

Wie üblich gilt es, Puzzle zu lösen, in rundenbasierten Kämpfen altbekannte Widersacher aus dem Weg zu räumen und weitere Charaktere aus dem Königreich zu retten, die sich in Bowsers Darmwindungen verirrt haben. Alternativ dazu begleitet ihr Bowser Jr. und die Koopalinge auf ihrer Reise, ein Gegenmittel für die Metabowlie zu finden. Euch erwarten also gleich zwei Spiele in einem, die euch taktisches Geschick und gewitztes Vorgehen abverlangen.

Was gibt es zu gewinnen?

Gemeinsam mit Nintendo verlosen wir: 3x Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise für den 3DS

Wie könnt ihr gewinnen?

Um euch eine der Versionen zu schnappen, schaut kurz bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei und befolgt die Anweisungen im entsprechenden Gewinnspielbeitrag. Das Gewinnspiel startet am 05.02.2019.

