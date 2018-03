Gewinnspiel: Sichert euch die Tickets zu Unsane – Ausgeliefert samt Filmposter

Ein vollständig mit einem iPhone aufgenommener Film? Kein Problem für Regisseur Steven Soderbergh. Der im Geheimen aufgenommene Horror-Thriller startet am 29. März in Deutschland. Wer sich unschlüssig ist, ob sich ein Kinobesuch lohnt, kann bei uns ganz einfach die Kinokarten zum Film gewinnen und sich von der spannenden Darbietung auf der großen Leinwand selbst überzeugen.

Unsane — Ausgeliefert: Alles zur Handlung

Sawyer Valentini, gespielt von Claire Foy, welche für ihre Darstellung der jungen Königin Elisabeth II. aus der Serie The Crown bekannt ist, verlässt ihre Heimatstadt, um ihrer Vergangenheit zu entfliehen. Sie beginnt einen neuen Job in der Bank in der ihr völlig fremden Stadt, um gänzlich einen Neuanfang zu starten und erhofft sich ihren belastenden Erinnerungen an ihren Stalker David Strine (Joshua Leonard) zu entkommen. Um gegen ihre Paranoia anzugehen, besucht sie eine Psychiaterin, wird dann jedoch gegen ihren Willen in der psychiatrischen Einrichtung festgehalten. Und als ob das nicht schon genug wäre, scheint ihre größte Angst erneut aufzutauchen. Obwohl sich Sawyer ganz sicher ist, dass sich der Stalker unter dem Pflegepersonal befindet, möchte ihr niemand Glauben schenken. Auch die Polizei erweist sich als nutzlos, sodass Sawyer ganz auf sich allein gestellt ihre Ängste konfrontieren muss.

Unsane — Ausgeliefert zeigt aus verschiedenen Blickwinkeln eine schockierende Geschichte, bei der wir selbst das System in Frage stellen und trügerische Einbildung nicht mehr von der Wirklichkeit auseinanderhalten können.

Ab Donnerstag, dem 29. März könnt ihr im Kino mit den von uns verlosten Karten selbst versuchen, eine Lösung im Wirrwarr der Handlungsstränge und Wahnvorstellungen zu finden.

Hintergrund und weitere Infos zum Film

Steven Soderbergh hat nach Side Effects und Liberace angekündigt sich vom Filmemachen zurückzuziehen. 2016 kehrte er mit der Produktion von Logan Lucky zurück ans Set und teilte später mit, dass er im Geheimen an einem neuen Film mit Claire Foy und Juno Temple gearbeitet hatte. Der Oscar-Gewinner drehte eigenhändig unter dem Kameramann-Pseudonym Peter Andrews Unsane mit einem einfachen iPhone, dabei handelt es sich komplett um iPhone 7+ Kameras.

Deswegen könnte der Film so manch einen an den trüben Indie-Digitallook aus den 1990ern erinnern. Auch hinter dem Namen der Cutterin Mary Ann Bernard steckt in Wirklichkeit Soderbergh. Der Psychiatrie-Thriller Unsane — Ausgeliefert wurde erstmals am 21. Februar 2018 im Rahmen der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin aufgeführt und startet am 23. März in den US-amerikanischen und britischen Kinos.

Was gibt es zu gewinnen?

Verpasst nicht das dunkle Enigma in der Irrenanstalt und gewinnt eines der fünf Fanpakete jeweils bestehend aus:

2x Kinokarten plus dem Filmposter

So könnt ihr die Preise gewinnen

Sichert euch die Kinokarten inklusive des Posters, indem ihr unsere Social-Media Kanäle auf Facebook und Instagram besucht. Dort findet ihr ab sofort alle wichtigen Informationen, wie ihr gewinnen könnt.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.