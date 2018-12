Gewinnspiel: Sichert euch feinstes Merch und Kinokarten zum Start von Mortal Engines: Krieg der Städte

Die lebendige Stadt – ein Konzept, das wir alle kennen. Aber Städte auf Rädern, die sich bekriegen – das ist mal was Neues! Im neuen Abenteuer-Blockbuster Mortal Engines: Krieg der Städte ist genau das Realität, wenn auf der Suche nach den letzten Ressourcen des Planeten ganze Metropolen mobil gemacht werden. Pünktlich zum Kinostart am 13. Dezember schicken wir euch ins Kino und packen ein schickes Merch-Paket obendrauf. In unserer Kritik zum Film erfahrt ihr außerdem, ob der von Peter Jackson produzierte Streifen die Reise ins Lichtspielhaus wert ist.

London zum Mitnehmen, bitte

Nachdem eine globale Katastrophe die Menschheit an den Rand des Untergangs gedrängt hat, mussten sich die Überlebenden in London, Tokio und anderen Metropolen des Planeten an die neue Weltordnung anpassen. Aus den Trümmern der alten Zivilisationen erhoben sich gigantische Städte, ausgestattet mit riesigen Rädern, um im Kampf um die letzten Ressourcen die Oberhand zu behalten. Es gilt das Recht des Stärkeren und so rollen große Raubstädte durch die verdorrte Einöde namens Erde und verschlingen alle kleineren Städte in ihrem Weg.

Der Film erzählt die Geschichte von zwei Seelen, die sich inmitten dieses globalen Krieges wiederfinden. Tom Natsworthy (Robert Sheenan) ist ein Niemand, den die schicksalhaften Ereignisse in die Arme der Flüchtigen Hester Shaw (Hera Hilmer) treiben. Zwei Gegensätze prallen aufeinander. zwei Menschen, deren Wege einander nie hätten kreuzen sollen. Als Produzent ist Peter Jackson (Der Herr der Ringe-Trilogie) mit an Bord, während Effekt-Spezialist Christian Rivers auf dem Regiestuhl Platz nimmt, um die Geschichte der preisgekrönten Romanserie von Philipp Reeve zu einem bildgewaltigen Action-Feuerwerk zu transformieren.

