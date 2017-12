Gewinnspiel: Sichert euch zum Kinostart von „Insidious – The Last Key“ Bluetooth-Lautsprecher, Freikarten und mehr

Schockierender Psycho-Grusel ohne Ströme von Blut: Dafür stand in den vergangenen Jahren vor allem eine berühmt berüchtigte Filmreihe. Unter der Regie von James Wan (Saw, The Conjuring) und Leigh Whanell (Saw, Matrix Reloaded) hat sich Insidious zu einer echten Größe im Horror-Genre gemausert und feiert am 04. Januar die Rückkehr auf die große Leinwand. Pünktlich zum Kinostart vom neuen Teil The Last Key haben wir ein Paket geschnürt, das euch die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Gruselt euch an verlassenen Orten, lasst euch von wummernden Bässen eine Gänsehaut verpassen oder erlebt das Grauen direkt im Kino.

Insidious – The Last Key

Alles auf Anfang – So lautet das Motto, mit dem Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan, The Maze) den vierten Teil der erfolgreichen Insidious Reihe einläutet. Während uns im dritten Teil die dämonischen Anfänge der übernatürlichen Seuche präsentiert wurden, rückt Insidious – The Last Key einen Charakter in den Vordergrund, der eifrige Zuschauer schon seit Beginn des Franchise heimsucht: Die Parapsychologin Elise Reinier (Lin Shaye). Auch in ihrer Vergangenheit lauern allerlei Monster, Dämonen und rastlose Seelen, weshalb sie den mutigen Schritt in ihre düstere Jugend wagt. Welche Gräuel uns im Elternhaus der älteren Dame erwarten, können wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen

und so warten wir gespannt auf den Kinostart am 04. Januar 2018.

Was könnt ihr gewinnen?

Gemeinsam mit Sony wollen wir euch ein intensives Kribbeln auf die Haut zaubern. Deshalb verlosen wir:

1x Bluetooth-Lautsprecher Yoyo S von Cambridge Audio im Wert von 179€. 3x Wandkalender zum Thema „Lost Places“ im Wert von je 50€. 3×2 Freikarten für Insidious – The Last Key

Infos zum Preis

Auf dem neuen Bluetooth Lautsprecher von Cambridge Audio prangt stolz das S. Es steht für „Small“. Und von außen betrachtet ist dieser Lautsprecher tatsächlich klein, extrem kompakt und superleicht tragbar. Hinter dem Stoff wartet er allerdings mit einer Reihe ausgewählter Bauteile auf, um die klanggewaltigste und beste Leistung zu liefern, die man in einen Lautsprecher dieser Größe packen kann. Der Sound ist also alles andere als klein. Im S befinden sich zwei Vollbereichstreiber, ein Subwoofer und ein passiver Bassstrahler – das ist das, was ihr auf der Rückseite des Lautsprechers seht und wodurch der S einen wirklich impulstreuen, präzisen Bass zum Audio liefern kann. Ein glücklicher Gewinner freut sich über den alltagstauglichen Bluetooth-Lautsprecher und bekommt garantiert eine Gänsehaut – und das ganz ohne Horror.

Der Jahreskalender „Lost Places – Verlassene Orte 2018“ in DIN A2 von der Fotografin Gaby Ehringshausen zeigt eine Fotoserie über verlassene Orten in ganz Europa. Unter anderem auch die Beelitzer Heilstätten im Berliner Umland – eine verlassene Lungenheilstätte, die um die Jahrhundertwende erbaut wurde und seit den 1990er leer steht. Die Bilder wurden ganz im Sinne der „Urban Exploration“ aufgenommen: „Take nothing but pictures, leave nothing but footsteps.“ Für alle, die ein Faible für gruselige Orte haben, verlosen wir pünktlich zum Start des neuen Jahres drei aktuelle Exemplare des Kalenders.

Für alle, die den Grusel lieber im Kino als im heimischen Wohnzimmer erleben möchten, haben wir darüber hinaus 3×2 Freikarten für Insidious – The Last Key parat. Überlegt euch jedoch genau, wen ihr mit euch in die Vorstellung nehmt. Die Dämonen sind manchmal näher als gedacht und warten nur darauf, euch die Seele zu stehlen – oder das Popcorn zu mopsen.

Wie könnt ihr gewinnen?