Gewinnspiel: Stimmt ab über die besten Bosse und gewinnt Dark Souls: Remastered für die Switch

Zehn Jahre ist es her, dass From Software mit Demon’s Souls den Grundstein für ein Franchise gelegt hat, das heute zu den beliebtesten überhaupt gehört. Dabei gilt der Nachfolger Dark Souls als bester Teil der Reihe und das nicht zuletzt dank unvergesslicher Bosskämpfe, die uns literweise Blut, Schweiß und Tränen abgerungen haben. Aber welcher ist eigentlich der beste Boss in Dark Souls? Wir wollen von euch hören, an welchem Endgegner ihr euch die Zähne ausgebissen habt, welche Fähigkeiten euch besonders gut gefallen oder welcher Boss schlicht den coolsten Look hat. Wer die beste Begründung liefert, darf sich über eine Version von Dark Souls: Remastered auf der Switch freuen.

Let’s get ready to rumble!

Seit einigen Wochen flimmert Dark Souls: Remastered nun schon über Nintendos Handheld-Konsole und begeistert die Massen. In unserem Test konnte die Neuauflage überzeugen und so gehört Dark Souls weiterhin zu unseren Favoriten, wenn es um knackschwere Action-RPGs geht. Auch nach sieben Jahren stellt fast jeder Boss für uns eine Bedrohung dar, Flashbacks von unserem ersten Kampf gegen Ornstein und Smough haben sich in unsere Netzhaut gebrannt. In diesem Sinne: Let’s get ready to rumble! Welcher dieser 24 Kontrahenten ist euer Favorit?

Was könnt ihr gewinnen?

Um das erste Dark Souls auf der Switch gebührend zu feiern, verlosen wir nicht weniger als drei Versionen des Remaster für die Hybrid-Konsole von Nintendo. Wer also auch unterwegs sein Frustlevel in neue Höhen treiben will, ist bei unserem Gewinnspiel bestens aufgehoben.

Wie nehmt ihr teil?

Um das düstere, bis in den letzten Winkel verschachtelte Lordran endlich auch auf der Switch zu genießen, müsst ihr lediglich auf unseren Social Media-Kanälen (Facebook und Instagram) vorbeischauen und die entsprechenden Anweisungen im Gewinnspielbeitrag befolgen. Dort erhaltet ihr auch zusätzliche Infos zur Verlosung.

