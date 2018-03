Gewinnspiel: Tomb Raider Kinokarten und Must-haves zu gewinnen

Agony: Der Trip in die Hölle wurde kurzfristig verschoben

Eigentlich sollte das Survival-Horrorspiel Agony bereits in zehn Tagen offiziell erscheinen. Jetzt haben die Entwickler den Titel bereits zum zweiten Mal verschoben. Agony: Auf unbekannte Zeit verschoben Bereits am 30. März 2018 sollte euch Agony eigentlich in Hölle schicken, um ihr wieder zu entfliehen. Der Titel wurde allerdings kurzfristig auf unbekannte Zeit verschoben. Auf der Kickstarter-Seite gaben die Entwickler an, dass sie noch weiter an dem Spiel arbeiten wollen. Wie lange sie