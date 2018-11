Gewinnspiel: Verfolgt unseren Livestream und schnappt euch coole Preise zu Marvel’s Spider-Man

Spooder-Mann! Spooder-Mann! Tut, was immer ein Spooder-Mann tut! In diesem Fall schwingt er sich höchstpersönlich vom nächsten Wolkenkratzer, um euch eure Preise zu überbringen. Denn wir feiern die Veröffentlichung des ersten DLC The Heist und haben zu diesem Zweck eine fette Verlosung am Start. Zu gewinnen gibt es spidertastisches Merchandise und für alle, die sich bisher noch nicht durch die New Yorker Straßenschluchten schwingen konnten, ist auch noch die Special Edition des Spiels mit dabei.

Schwarze Katze von oben

Als Teil der „The City that never sleeps“ DLC-Reihe steht uns bereits einen Monat nach Release von Marvel’s Spider-Man die erste Erweiterung ins Haus. In The Heist trifft der Spinnenmann auf eine alte Bekannte: Felicia Hardy. Als Black Cat hinterlässt sie überall in New York mysteriöse Spuren, denen Peter Parker verzweifelt folgt, um der verspielten Katzenfrau auf die Schliche zu kommen. Die Entwickler versprechen einige unerwartete Wendungen, die den ersten DLC auf ein ähnliches Niveau hieven sollen wie das Hauptspiel. Wir bleiben gespannt.

Was könnt ihr gewinnen?

Wer bisher nicht in den Genuss von Marvel’s Spider-Man gekommen ist, darf sich dank unserer Preise endlich fühlen wie Peter Parker höchstpersönlich und mit etwas Glück bald durch die Straßenschluchten von New York schwingen. Seit dem 23. Oktober sind die Spieler nun schon der schwarzen Katze auf der Spur und mit unserem Gewinnspiel liefern wir euch den perfekten Einstieg oder schlicht ein paar schicke Sammelstücke für eure Gaming-Ecke. Wir verlosen:

1x Spider-Man Special Edition (PlayStation 4)

3x Spider-Man Shirt

3x Spider-Man Notizbuch

Wie könnt ihr teilnehmen?

Um euch einen der spidertastischen Gewinne zu sichern, schwingt kurz rüber zu Facebook oder Instagram. Darüber hinaus könnt ihr auch unseren Livestream auf Twitch verfolgen, denn dort hauen wir ebenfalls ein paar der Preise raus. Alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel findet ihr wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen oder bei Twitch.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook, Instagram und Twitch bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram oder Twitch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.