Gewinnspiel: Wir feiern 20 Jahre Starcraft mit fetten Preisen

Vor genau 20 Jahren ging Blizzard mit seinem Echtzeitstrategie-Hit Starcraft an den Start. Schnell entwickelte sich der Titel zu einem der bedeutendsten seiner Art. Selbst heute tummeln sich noch zahlreiche begeisterte Spieler auf den Servern. Auch der Nachfolger war ein ähnlicher Erfolg und genießt hohes Ansehen in der eSport-Szene. Um dieser großartigen Reihe den gebührenden Respekt zu zollen, feiern wir in diesem Jahr zusammen mit Blizzard den 20ten Geburtstag. Ihr könnt dabei richtig abräumen, denn wir verlosen unter anderem eine Collector’s Edition von Starcraft II: Wings of Liberty in einem großen Bundle.

Im Jahr 1998 als Blizzard bereits seine ebenfalls groß angesehene Echtzeitstrategie-Reihe Warcraft um einen zweiten Teil erweitert hat, verschlug es das Setting vom Fantasy-Krieg zwischen den Orks und den Menschen in einen futuristischen Alien-Krieg. Die nahezu perfekte Balance zwischen den drei spielbaren Rassen – die Terraner, die Zerg und die Protoss – machte das Sci-Fi-RTS schnell zu einem stetigen Vertreter auf jeder LAN-Party. Noch im selben Jahr veröffentliche Blizzard die erste und einzige Erweiterung Brood War. Hinzugekommen sind neue Einheiten für die jeweiligen Rassen, sowie eine neue Kampagne.

12 lange Jahre mussten sich die Fans gedulden, bis im Juli 2010 endlich Starcraft II erschienen ist. Die Kampagne setzt dabei vier Jahre nach dem Brood War ein und erzählt die Geschichte rund um Raynor und seine Crew. Zusätzlich sind nachfolgend die zwei Erweiterungen Heart of the Swarm und Legacy of the Void erschienen, die noch einmal einige Elemente hinzugefügt und verändert haben. Starcraft ist mittlerweile aus dem eSport nicht mehr wegzudenken.

Blizzard lässt sich zum großen Starcraft-Geburtstag nicht lumpen und feiert auch in anderen Universen des Entwicklers. So gibt es in World of Warcraft, Heroes of the Storm oder Overwatch einige Goodies zum großen Jubiläum von Starcraft zu entdecken. Aber auch wir von ingame wollen gebührend feiern und euch mit unserer Verlosung in Feierlaune bringen.

Was gibt es zu gewinnen?

Mit ein wenig Glück und Kreativität könnt ihr ein fettes Starcraft-Bundle gewinnen. Enthalten sind folgende Goodies:

Eine Starcraft II: Wings of Liberty Collector’s Edition

Das Buch Starcraft II: Teufelskerle

Eine Heroes of the Storm Nova Action Figur

Ein StarCraft Steelseries QcK Esports Mousepad

Wie könnt ihr gewinnen?

Um euch das Paket zu sichern, müsst ihr nur folgendes tun: Besucht unsere Social-Media Kanäle auf Facebook und Instagram. Dort findet ihr ab sofort alle wichtigen Informationen wie ihr gewinnen könnt.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.