Gewinnspiel: Wir feiern den Heimkino-Start von DEADPOOL 2 mit den derbsten Sprüchen

Haltet die Hosen trocken und die Träume feucht und denkt dran: Macht ’nen Bogen um die Drogen! – DEADPOOL 2018

Das ist nur einer der vielen legendären Sätze, die der gute Ryan Reynolds als DEADPOOL so von sich gibt. Schon im ersten Teil sorgten die verbalen Entgleisungen des Superhelden mit dem wohl dreckigsten Mundwerk für Aufsehen und jede Menge gute Laune. Daran hat sich auch beim Nachfolger nicht viel geändert, der im Mai in die deutschen Kinos startete. Ab dem 27. September könnt ihr euch die Gagmaschine DEADPOOL 2 auch in die eigenen vier Wände holen, wenn der Streifen offiziell auf DVD und Blu-ray verfügbar ist. Um das mit euch zu feiern, präsentieren wir euch unsere Top5 der derbsten Sprüche aus dem Film und verlosen zwei fette Fanpakete.

DEADPOOL 2 im Super Duper $@%!#& Cut

Der ultimative und von allen heiß geliebte Antiheld ist zurück und das noch größer, länger, härter und respektloser im Super Duper $@%!#& Cut! Als ein Supersoldat in mörderischer Mission auf den Plan tritt, sieht DEADPOOL sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken und was es wirklich heißt, ein Held zu sein. Denn manchmal muss man, um das Richtige zu tun, schmutzig kämpfen!

Schmutzig heißt bei DEADPOOL allerdings nicht, dass es Sand in die Augen, Kakao in Rucksäcke oder Klappmesser in die Augenhöhle gibt – naja, zumindest nicht immer. Stattdessen nutzt das wandelnde Schandmaul seine vulgären Eskapaden, um die Welt zu retten und gleichzeitig ordentlich die vierte Wand einzureißen. Ab heute lässt er seine besten Sprüche allerdings auch auf der heimischen Couch auf euch einprasseln. Damit ihr der Wortgewalt nicht komplett unvorbereitet gegenübersteht, hier die unserer Meinung nach besten und derbsten Sprüche aus DEADPOOL 2. Grüße gehen raus an die Jugendschutzbehörde!

#5 Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst?! #4 Nach ’ner kurzen Eingewöhnungsphase und ’ner Menge Drinks ist das ein Gesicht, auf das ich mich gern setzen würde. #3 Du bist viel schlauer als ich aussehe! #2 Der Tag war so vergnüglich wie ’n Schmirgelpapier-Dildo! #1 Ich sag das sonst nie…aber nicht schlucken!

Was könnt ihr gewinnen?

Um den Heimkino-Release nicht nur mit schmutzigen Sprüchen abzufeiern, haben wir natürlich auch ein paar fette Preise mit im Gepäck, bei denen euch statt wortgewandten Phrasen nur noch ellenlange Sabberfäden aus dem Mund flattern. Wir verlosen zwei DEADPOOL-Fanpakete, ausgestattet mit den folgenden Preisen.

Das „Eier aus Stahl“ Steelbook-Paket:

1x Steelbook (Blu-ray) zu DEADPOOL 2

1x DEADPOOL 2 Turnbeutel

1x DEADPOOL 2 Plüscheinhorn

1x DEADPOOL 2 Pocket Pop Schlüsselanhänger

Das „Multiple Orgasmen“ Mediabook-Paket

1x Mediabook (Blu-ray) zu DEADPOOL 2

1x DEADPOOL 2 Turnbeutel

1x DEADPOOL Plüscheinhorn

1x DEADPOOL 2 Pocket Pop Schlüsselanhänger

Wie könnt ihr mitmachen?

Um euch eins der beiden spektakulären Pakete zu sichern, müsst ihr lediglich bei uns auf Facebook und Instagram vorbeischauen und uns euer Lieblingszitat aus den beiden DEADPOOL Filmen schicken. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.