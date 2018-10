Gewinnspiel: Wir feiern den Kinostart von Hunter Killer mit Preisen im Gesamtwert von über 150€

Butler und Oldman – Klingt zunächst nach einem Batman-Spinoff mit Alfred im Fokus, es sind aber tatsächlich die zwei schlagkräftigen Hauptdarsteller im neuen, explosiven Thriller von den Produzenten von Olympus has fallen. Gerard Butler und Gary Oldman stehen auf Seiten der Amerikaner und versuchen verzweifelt, einen Krieg zu verhindern, der kurz vor dem Ausbruch steht – mit katastrophalen Folgen. Passend zum Kinostart des hochkarätig besetzten U-Boot-Thrillers könnt ihr eine stilsichere Armbanduhr von Festina gewinnen, die jedem Kapitän alle Ehre macht. Ebenfalls mit im Paket: Kinokarten und Hunter Killer Merchandise.

Unter dem Eis

Captain Joe Glass (Gerard Butler) wird auf Rettungsmission für ein in Not geratenes amerikanisches U-Boot in den Arktischen Ozean entsandt. Dabei findet er heraus, dass ein russischer General einen Putsch weltweiten Ausmaßes plant und den russischen Präsidenten in seiner Gewalt hat. Mit einer Elite-Einheit von Navy SEALs macht sich Glass auf, den entführten Präsidenten zu retten und während der waghalsigen Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein neuer Weltkrieg ausbricht.

Unter den ausführenden Produzenten finden sich erfahrene Blockbuster-Experten, die bereits mit Olympus has fallen in ähnlichen Gewässern unterwegs waren. Auch Mitverantwortliche der Fast & Furious-Reihe gehören zum Team von Hunter Killer, für explosive Action ist also gesorgt. Stellt sich nur die Frage, ob der Film über seine Laufzeit von 2 Stunden auch mit der Geschichte glänzen kann. Der Film startet am 25. Oktober in die deutschen Kinos – der perfekte Zeitpunkt also, um es selbst herauszufinden.

Was könnt ihr gewinnen?

Zum Kinostart von HUNTER KILLER am 25. Oktober – mit Festina Markenbotschafter Gerard Butler in der Hauptrolle – verlosen wir eine Festina Uhr im Wert von 179 €. Die Farbe des Modells kann sich der Gewinner selbst aussuchen. Zusätzlich zur Uhr erhält der Gewinner zwei HUNTER KILLER Kinofreikarten, eine Tasse und eine Powerbank.

Ein glücklicher Gewinner freut sich über:

1x Festina Uhr

1x Hunter Killer-Powerbank

2x Hunter Killer-Kinofreikarte

1x Hunter Killer-Taste

Um beim Gewinnspiel mitzumachen und euch das elegante Gewinnspiel-Paket zu sichern, schaut einfach bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei. Dort findet ihr alle weiteren Infos zur Verlosung.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.