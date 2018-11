Gewinnspiel: Wir feiern die Speicherrevolution und verlosen SSDs von Crucial

Die Entwicklung steht nie still. Gerade in der PC-Branche wird immer weiter verkleinert und zugleich ausgebaut. In Sachen Festplatten hat sich dadurch in den vergangenen Jahren auch einiges getan. Wir stellen euch eine neue Generation des Speichermediums vor: Die P1 SSD von Crucial, eine Festplatte auf dem neusten Stand der Technik. Dazu gibt es gleichzeitig ein Gewinnspiel, denn wir verlosen gleich zwei der Platten an euch.

Klein und stark

Die kompakten Platten aus dem Hause Crucial können einfach verbaut werden. Musste man früher noch zwanzig verschiedene Schraubendreher auf Tasche haben, so kommt man heute mit einem mitgelieferten Schraubendreher und vier kleinen Schräubchen aus. Die kleinen und zugleich leistungsstarken Festplatten finden in jedem Setup einen Platz. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 2000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von maximal 1750 MB/s macht die P1 einiges her und ist somit 300% schneller als die meisten Festplatten.

Auch die Batterielebedauer ist aufgrund der 45-mal höheren Energieeffizienz bei einem Stromverbrauch von 100 mW deutlich höher als bei herkömmlichen Platten. Wem das zu technisch war: Das Aushängeschild von Crucial garantiert, zusammenfassend gesagt, schnelles Hochfahren, schnelles Laden und eine höhere Systemreaktionszeit. Der Hersteller verspricht für die Festplatten eine 3-jährige eingeschränkte Garantie.

Festplatten für das Volk!



Zusammen mit Crucial verlosen wir insgesamt zwei Festplatten der neuen P1-Serie . Wie könnt ihr mitmachen bei dem Spaß? Die Festplatten werden in unserem Livestream über das Tool Gleam verlost.

Crucial SSD Gewinnspiel



Ihr könnt eure Chancen mit Tickets erhöhen, diese Tickets werden vom Gewinnspiel automatisch erfasst. Anmelden könnt ihr euch über die gängigen Social Media Netzwerke, direkt bei Twitch oder über ein Google-Konto. Hier eine Übersicht der Möglichkeiten, euch Tickets zu sichern, denn je mehr Tickets ihr am Ende ansammelt, desto höher sind auch eure Chancen zu gewinnen.

• Besuche Crucial auf Facebook – 1 Ticket • Besuche www.crucial.de – 1 Ticket • Besuche www.ingame.de“ – 1 Ticket • Besuche „ingame.de“ auf Facebook – 1 Ticket • Sieh dir das Video von MX500 SSD an – 1 Ticket • Melde dich zum Newsletter an – 10 Tickets

Der Gewinner wird am 03. Dezember 2018 in unserem Live-Stream bei ingame_de auf Twitch ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.