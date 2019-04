Gewinnspiel: Wir schicken euch für Lau auf die Twitchcon

Am 13. und 14. April findet die TwitchCon erstmals auf europäischem Boden statt – genauer gesagt im heimischen Berlin. Alle bekannten Streamer, die auf der wohl beliebtesten Plattform der Branche zuhause sind, geben sich hier die Klinke in die Hand. Mittendrin: Zwei von euch! In Zusammenarbeit mit GILETTE verlosen wir personalisierte Tickets und schicken euch für das komplette Wochenende auf die Messe. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf unseren Social Media-Kanälen vorbeischauen und schon seid ihr im Lostopf.

TwitchCon 2019 in Berlin: Ihr seid dabei!

Seit 2015 hat sich die TwitchCon zu einer der größten Messen für Gamer entwickelt. Angefangen hat der Wahnsinn vor vier Jahren in San Francisco, wo Streamer und Influencer zusammenkamen, um das gemeinsame Hobby im großen Stil zu feiern. Inzwischen ist die ursprüngliche Veranstaltung nach San Jose umgezogen, denn mittlerweile verzeichnet die alljährliche TwitchCon mehr als 60.000 Zuschauer.

Kein Wunder also, dass die Messe nun auch über den großen Teich hinweg Wurzeln schlägt. Berlin hat das Glück, die europäische Variante der TwitchCon in diesem Jahr das erste Mal auszurichten. Mitten im Berliner Citycube kommen in zwei Wochen die größten Streamer, Influencer und Fans zusammen, um auch hierzulande so richtig auszurasten. Grund genug, euch in Kooperation mit GILETTE ein Wochenende zu bescheren, das ihr so schnell nicht vergesst.

Wir verlosen:

2 Tickets für die TwitchCon

Die Tickets sind das gesamte Wochenende vom 13. bis 14. April gültig und personalisiert, sind also nicht übertragbar.