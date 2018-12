Gewinnspiel: Wir schicken euch zum Kinostart von BUMBLEBEE auf große Oldie-Käfer-Tour in Berlin

Er ist knallgelb, tollpatschig und hat ein großes Herz aus Stahl: Bumblebee. Nachdem sich das sanftmütige Maschinenwesen in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Transformers entwickelt hat, ist es nun an der Zeit, dem VW Käfer mit Sonderausstattung seine eigene Hintergrundgeschichte zu verpassen. Der gleichnamige Film startet am 20. Dezember in die deutschen Kinos und möchte mit einer Freundschaft der etwas anderen Art punkten. Auch wir haben ein Faible für quietschbunte Oldschool-Karren und schicken euch deshalb in Kooperation mit Paramount Pictures auf die Oldie-Käfer-Tour im Herzen von Berlin, um den ersten Soloauftritt von Bumblebee zu feiern.

Mädchen trifft Maschine

Als die 18-jährige Charlie (Hailee Steinfeld) zum ersten Mal auf die quietschgelbe Knutschkugel mit VW-Logo trifft, ist sie sofort verliebt. Noch ahnt sie jedoch nicht, dass unter der bunten Motorhaube mehr steckt als nur ein neues Auto. Hinter dem Oldtimer verbirgt sich Bumblebee, einer der Autobots, der auf der Erde Zuflucht gesucht hat. Natürlich dauert es nicht lang, bis die aufgeweckte Charlie hinter das Geheimnis der Transformers kommt und es entwickelt sich eine enge Verbindung zwischen dem Mädchen und der Maschine. Können die beiden gemeinsam der drohenden Gefahr durch die Decepticons trotzen?

Auf dem Regiestuhl nimmt Travis Knight Platz, der zuvor mit seiner Arbeit an animierten Meisterwerken wie Die Boxtrolls oder Kubo: Der tapfere Samurai auf sich aufmerksam macht. Für sein Live-Action-Debüt hat er sich erfahrene Unterstützung als Beifahrer geschnappt, denn mit Hailee Steinfeld steht dem knuddeligen Bumblebee eine souveräne Jungdarstellerin zur Seite. Ebenfalls mit dabei: Ex-Wrestling-Ikone John Cena und Charakterdarsteller John Ortiz. Ob die Origin-Story in die großen Fußstapfen der Bombast-Vorgänger schlüpfen kann oder einen ganz anderen Weg einschlägt, erfahren wir ab dem 20. Dezember.

Alle Infos zur Oldie Käfer Tour

Der VW Käfer genießt seit Jahrzehnten absoluten Kultstatus, nicht nur unter Motoren-Freaks, sondern auch bei Laien. Im Rahmen der Oldie Käfer Tour könnt ihr die Nostalgie der kultigen Karren ganz neu erleben, wenn ihr als Selbst- oder Mitfahrer die Berliner Innenstadt für euch entdeckt. Ob im zeitlosen T2 VW-Bus oder am Steuer eines Elektrokäfers: So habt ihr die Hauptstadt noch nie erlebt. Cruised gemütlich am Brandenburger Tor vorbei, während euch die neidischen Blicke der Umstehenden garantiert sind. Eine Tour mit dem klassischen Käfer aus den 50ern gibt es schon für knapp 60€, sodass ihr mit unserem Gewinnspiel im Grunde direkt losbrausen könnt. Dabei habt ihr immer die Wahl, ob ihr die City lieber allein erobert oder euch für eine der geführten Touren entscheidet, die euch Mama Berlin von ihrer schönsten Seite zeigen. Die Oldie-Käfer-Tour ist wohl der kultigste Zeitvertreib, den ihr dort finden könnt.

*Gutschein ist gültig ab einer 6-stündigen Anmeldung

Wie seid ihr mit an Bord?

Um euch einen der Gutscheine zu sichern, schaut einfach kurz rüber zu Facebook und befolgt die Anweisungen im entsprechenden Gewinnspielbeitrag. Das Gewinnspiel startet am 17.12.2018.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram oder Twitch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.