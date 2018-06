Gewinnspiel: World of Warcraft: Battle for Azeroth – Kreuzworträtsel lösen und Betakeys abstauben

Mit Battle for Azeroth geht World of Warcraft zum siebten Mal in die Verlängerung. Die neueste Erweiterung des erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten steht in den Startlöchern und feiert am 14. August seine Veröffentlichung. Natürlich müssen neue Raids, Dungeons und Quests vor dem Spektakel eingehend getestet werden. Und hier kommt ihr ins Spiel. Zusammen mit Blizzard Entertainment verlosen wir Betakeys, mit denen ihr vor allen anderen in die neuen Spielinhalte reinschnuppern könnt. Jedoch müsst ihr zuvor beweisen, dass ihr Azeroth und Co. kennt wie eure Westentasche. Wie das abläuft? Natürlich mit einem Kreuzworträtsel rund um euer World of Warcraft Wissen!

Horde vs. Allianz 2.0

Die Legion ist geschlagen – vorerst. Nachdem die Helden aus Allianz und Horde sich zusammengetan haben, um gemeinsam gegen Sargeras und seine dämonischen Schergen vorzugehen, sind sie sich nun fremder denn je. Um den verderbten Argus niederzuringen, hat der Titan Antorus eine gewaltige Narbe in das Herz von Azeroth geschlagen, die Silithus in zwei Hälfte spaltet. Die Anführer beider Parteien versuchen natürlich, das wertvolle Azerith, welches aus den Poren der Erde dringt, für sich zu beanspruchen.

Der Konflikt scheint unausweichlich. Kurze Zeit später stehen sich Allianz und Horde im offenen Kampf gegenüber, der Weltenbaum Teldrassil brennt und von Unterstadt bleibt nicht viel mehr übrig als eine verlassene Ruine. Perfekte Voraussetzungen also für eine Erweiterung, in der wir uns wieder zünftig an die Kehle gehen können. Der Schlüssel zum Frieden liegt auf den Inselkönigreichen Kul Tiras und Zalandar verborgen, zu denen die beiden Fraktionen sich nun auf den Weg machen.

Was könnt ihr gewinnen?

300 x World of Warcraft: Battle for Azeroth – Betakeys

Wie könnt ihr gewinnen?

Um euch die Chance auf einen der 300 Keys zu sichern, müsst ihr euch zunächst den Schlüssel zum Gewinnspiel verdienen. Dieser kommt in Form eines Lösungswortes, das ihr zusammen mit eurer Battle.net-Email-Adresse an folgende Adresse schickt: win@ingame.de. Da wir euch das Ganze nicht zu leicht machen wollen, erhaltet ihr das Lösungswort nur, indem ihr an unserem Kreuzworträtsel zu World of Warcraft teilnehmt, an dessen Ende euch das Codewort erwartet. Das Kreuzworträtsel könnt ihr euch ganz einfach unten als PNG-Datei abspeichern und dann bequem auf der Couch oder Schreibtisch lösen. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück!

