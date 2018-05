Gewinnspiel: Zum Heimkino-Start von The Commuter unser Quiz zu Liam Neeson rocken und fette Fan-Pakete sichern

Alle Mann einsteigen – Liam Neeson steuert im Pendlerzug auf die heimischen Wohnzimmer zu. Pünktlich zum Release des Action-Thrillers The Commuter auf Blu-ray und DVD am 17. Mai haben wir ein fettes Gewinnspiel für euch am Start. Zusätzlich dazu könnt ihr an unserem exklusiven Quiz zur Action-Legende Liam Neeson teilnehmen und herausfinden, wie gut ihr den kernigen Schauspieler wirklich kennt.

The Commuter – Liam Neeson in Zugzwang

Michael MacCauley (Liam Neeson) hat eine schwere Entscheidung zu treffen. Gerade erst wurde er gefeuert, als ihm eine mysteriöse Fremde (Vera Farmiga) auf der alltäglichen Zugfahrt nach Hause ein verlockendes Angebot macht. Mit den beiden im Pendlerzug befindet sich eine Person, die dort nicht hingehört. Für eine stattliche Belohnung von 100.000 US-Dollar soll Michael diese ausfindig machen, wobei ihm seine Vergangenheit als Polizist zu Gute kommt.

Dass an ihrem Deal etwas ganz gewaltig faul ist, registriert der frustrierte Pendler zu spät und stolpert mitten in eine groß angelegte Verschwörung. Was es mit der dubiosen Person auf sich hat, muss Michael nun Stück für Stück herausfinden und begibt sich dafür mehr als nur ein Mal in Lebensgefahr. Wie der beengte Thriller im Zug ausgeht, erfahrt ihr, wenn ihr euch den Film auf DVD oder Blu-ray anschaut. Braucht ihr euer Geld noch für die nächste Bahnfahrt? Dann gewinnt doch einfach bei uns eine Version von The Commuter!

In unserer Kritik zum Action-Thriller haben wir die mutige Herangehensweise von Regisseur Jaume Collet-Serra gelobt, der das beengte Gefühl von Kämpfen im Zugabteil mit beeindruckender Präzision einfängt und Liam Neeson zu Bestleistungen treibt. Wie schon im Flugzeug-Thriller Non-Stop spielt er einen Ex-Cop, der an einem außergewöhnlichen Ort, in einer außergewöhnlichen Situation, die Ruhe bewahren muss, um die Fahrgäste des Pendlerzugs zu beschützen. Popcorn-Kino für echte Neeson-Fans!

Was gibt es zu gewinnen?

In Zusammenarbeit mit STUDIOCANAL verlosen wir Preise für echte Liam Neeson Fans. Drei Gewinner freuen sich auf eins von zwei Paketen.

Paket 1 beinhaltet: 1x Liam Neeson Edition (Chloe, Unknown Identity, Non-Stop jeweils als Blu-ray) Paket 2 beinhaltet: 1x The Commuer als 4K UHD Blu-ray + 1x The Commuter Soundtrack

Wie könnt ihr teilnehmen?

Um euch eins der beiden Pakete zu sichern, besucht uns einfach auf Facebook und Instagram. Dort findet ihr ab sofort alle wichtigen Informationen zum Gewinnspiel.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook und Instagram bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook sowie Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.