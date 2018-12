Gewinnspiel: Zum Kinorelease von Unknown User: Dark Web – USB-Mikrofonset und Blu-ray gewinnen!

Macht mit und gewinnt ein USB-Mikrofonset von Auna oder die Blumhouse Collection auf BluRay!

Der Internet-Grusel von Unknown User geht in die nächste Runde!

Mit UNKNOWN USER: DARK WEB präsentiert der Produzent von Get Out, Happy Death Day und The Purge ein erschreckendes neues Kapitel der innovativen Unknown User-Reihe.

Als der 20-Jährige Matias (Colin Woodell) einen Laptop in einem Café mitgehen lässt, muss er schnell feststellen, dass etwas mit diesem Gerät nicht stimmt. Denn während eines Skype-Spieleabends mit seinen Freunden entdeckt er versteckte Dateien im Zwischenspeicher und stellt diese wieder her – ein Fehler, den er schon bald bereut…

Garantiert nicht bereuen werdet ihr hingegen unser Gewinnspiel, das wir hier für euch auf Lager haben!

Was gibt’s zu gewinnen?

Pünktlich zum Kinostart von Unknown User: Dark Web verlosen wir:

1x USB-Mikrofonset von Auna, bestehend aus:

dem Auna MIC-920B USB-Kondensatormikrofon

dem Tischstativ

Studiokopfhörern

1x Die Blumhouse Collection (Blu-Ray) mit Get Out, Split, The Visit und Unknown User

Mit dem USB-Kondensatormikrofon von Auna werdet ihr bei eurem nächsten Skype-Spieleabend eure Freunde sicherlich mit eurer Klangqualität beeindrucken. Das Mikro ist mit Nierencharakteristik aufgebaut und kommt mit Betriebs-LED und einem stabilen Metall-Gehäuse daher. Zusätzlich ist das mitgelieferte Tischstativ mit einer Mikrofonspinne ausgestattet und die ebenfalls enthaltenen Studiokopfhörer bieten neben tollem Klang auch höchsten Tragekomfort dank verstellbarem Bügel und extraweichen Ohrmuscheln.

Teilnahme via Social-Media

