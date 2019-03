Gewinnspiel: Zum Kinostart von DIE GOLDFISCHE hauen wir Freikarten und Wireless Speaker von SONY raus

In Die Goldfische macht sich Tom Schilling zusammen mit einem Starensemble der deutschen Comedy auf einen Roadtrip der etwas anderen Art. Zum Kinostart der Komödie verlosen wir Wireless Speaker von SONY und schicken euch ins Kino.

Oliver (Tom Schilling) arbeitet hart für seinen Erfolg als Portfolio Manager. Aber als er sich auf dem Weg zu einem Termin die freie Gegenspur zur privaten Fastlane macht, rast er in einen verheerenden Crash. Diagnose: Querschnittlähmung. Für eine umfangreiche Reha hat er schlicht keine Zeit, weil das Geld nicht so schnell wieder reinkommt wie er es in seinem alten Lebensstil verprasst hat.

Außerdem sitzt ihm das Finanzamt im Nacken. So landet er schließlich in einer schrägen Behinderten-WG, die er benutzen will, um sein Schwarzgeld aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln: Therapeutisches Kamelreiten für die ganze Truppe kommt als fadenscheinige Ausrede gerade recht und so macht er sich gemeinsam mit den anderen „Goldfischen“ auf den Weg nach Zürich – Der Startschuss für einen völlig „behinderten“ Roadtrip.

DIE GOLDFISCHE ist der neueste Streich der deutschen Produktionsfirma Wiedemann & Berg („Werk ohne Autor„, Willkommen bei den Hartmanns„) und entstand als Langfilm-Regiedebüt von Alireza Golafshan, Absolvent der Hochschule für Film und Fernsehen München. Die Komödie rund um Freundschaft, Inklusion und ausgelebtes „Schräg-Sein“ startet am 21. März in die deutschen Kinos.

