Gewinnspiel: Zum Kinostart von Halloween verlosen wir schrecklich schönes Merchandise

Es ist Halloween! Da darf jeder jeden mal so richtig erschrecken

Michael Myers Worte aus dem ersten Halloween Film dürften wohl den wenigsten von euch noch durch das Unterbewusstsein spuken. Schließlich ist es stolze 40 Jahre her, dass der maskierte Killer zum ersten Mal die Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzte. Es folgten zahlreiche Fortsetzungen und Adaptionen, doch bislang konnte noch keine davon dem Horror-Klassiker von John Carpenter das blutige Wasser reichen. Vier Jahrzehnte nach dem Original kommt nun Comedy-Regisseur David Gordon Green mit einer Neufassung um die Ecke und möchte die riesigen Fußstapfen mit einem unvergleichlichen Schocker füllen. Wir feiern den Kinostart am 25. Oktober mit einem schaurig schönen Gewinnspiel und wollen in unserem Trivia-Quiz euer Wissen rund um das Original auf die Probe stellen.

Eine weitere Nacht des Grauens beginnt

Mit Halloween – Die Nacht des Grauens schuf Horror-Altmeister John Carpenter 1978 nicht nur den Grundstein für Filme des Genres, sondern machte aus dem psychopathischen Serienmörder Michael Myers eine Kultfigur. Auch die Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis ist dank seinem Film zu einer Ikone der Szene aufgestiegen. Als junge Laurie Strode konnte sie dem Killer damals nur knapp entkommen. Mit diesem Halloween kehrt der Schrecken zurück, als Michael Myers aus dem Gefängnis entkommt und sich aufmacht, sein Werk endgültig zu vollenden.

David Gordon Green, vielen wahrscheinlich eher bekannt durch seine Regiearbeit in Komödien wie Ananas Express oder Your Highness, zeigt sich nicht nur für das Drehbuch mitverantwortlich, sondern nimmt auch auf dem Regiestuhl Platz, um zu beweisen, dass er mehr als nur die Lachmuskeln der Zuschauer zum Schreien bringen kann. Jamie Lee Curtis feiert ihre spektakuläre Rückkehr, um ein weiteres Mal in die Rolle der Laurie Strode zu schlüpfen. Ob die Fortsetzung an die Erfolge des Originals herankommt, erfahrt ihr ab dem 25. Oktober, wenn Halloween offiziell in die deutschen Kinos startet.

Was könnt ihr gewinnen?

Michael Myers ist im Anmarsch und hat neben Machete und Maske dieses Mal fettes Merchandise im Gepäck. Wir verlosen drei schockierend schicke Pakete, vollgestopft mit den folgenden Preisen:

3x Halloween-Poster zum Film

3x Halloween-Hoodie (Größen: S, XL, XXL)

3x Exklusives Sondermotiv-Set (Din A3)

Um euch das Ganze aber nicht zu einfach zu machen, haben wir ein exklusives Quiz für euch am Start, in dem wir euer Wissen zu Halloween – Die Nacht des Grauens auf die Probe stellen. Ihr denkt, ihr gehört zu den absoluten Experten, was den maskierten Serienkiller angeht? Dann stellt euch 10 knallharten Fragen, die euch – ähnlich wie das Original – die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Viel Vergnügen, Horror-Heads!



Wie nehmt ihr teil?

Damit es zu Halloween für euch nicht nur Saures, sondern auch Süsses in Form dieser fantastischen Preise gibt, müsst ihr nur zwei einfache Dinge tun: Versucht euch an unserem exklusiven Trivia-Quiz zum 1978er Original und verratet uns anschließend über Facebook oder Instagram, wie ihr abgeschnitten habt. Wenn ihr Lust habt, haut passend zum gruseligsten aller Feiertage doch noch ein paar Bilder von euren Halloween-Kostümen dazu, um eure Chancen zu erhöhen.

