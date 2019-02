Gewinnspiel: Zum Kinostart von Happy Deathday 2U todschickes Merch sichern

Der Tod feiert sein Comeback – Nach dem überraschenden College-Horror-Flick Happy Death Day aus 2017, darf Mitte Februar wieder am laufenden Band gestorben werden. Um den multiplen Maskenmord amtlich zu feiern, verlosen wir zum Kinostart Filmplakate, Shirts, Malbücher und die ikonische Maske des Films. Alles was ihr dafür tun müsst, ist auf unseren Social Media-Kanälen vorbeizuschauen und unsere Frage zu Happy Deathday 2U zu beantworten.

Zeitschleife des Todes

Zwei Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers begibt sich Tree Gelbman (Jessica Rothe) erneut in eine Zeitschleife, die sie zwingt, immer wieder ihrem eigenen Tod ins Auge zu blicken. Dieses Mal will sie jedoch nicht ihren eigenen Mord aufklären, sondern ergründen, warum sie zuvor überhaupt erst in der mörderischen Schleife gelandet ist. Ein Spiel auf Leben und Tod und Tod und Tod beginnt, denn auch dieses Mal hat es wieder ein rachsüchtiger Geist auf die junge Studentin abgesehen. Kann sie der Zeitschleife ein für allemal entrinnen, die sie immer wieder ihren eigenen Tod nachfühlen lässt?

Hinter dem vertrackten Horrorfilm-Konzept steht auch beim zweiten Teil wieder der Produzent Jason Blum, der in den letzten Jahren vor allem mit der Insidious- und The Purge-Reihe für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aber auch der großartige Get Out entstand in seiner Produktionsfirma Blumhouse. Regie führt wie zuvor Christopher Landon, der mit den Paranormal Activity-Fortsetzungen bereits einige Erfahrungen im Genre machen konnte. Happy Deathday 2U startet am 14. Februar in die deutschen Kinos und soll den ersten Horror-Meilenstein 2019 setzen.

Was könnt ihr gewinnen?

In Kooperation mit Universal Pictures verlosen wir drei vollgepackte Fanpakete zu Happy Deathday 2U in folgender Zusammensetzung:

1x Happy Deathday 2U Filmposter

1x Babyface-Killer Maske

1x The Walking Dead Comic/Ausmal-Buch

Zusätzlich dazu freuen sich zwei Gewinner über ein College-Fanshirt zum Film.

Wie könnt ihr gewinnen?

Wollt ihr euch eins der Fanpakete sichern, schaut kurz bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei und befolgt die Anweisungen im entsprechenden Gewinnspielbeitrag. Das Gewinnspiel startet am 07.02.2019.

Teilnahmeschluss wird auf Facebook, Instagram und Twitch bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook, Instagram oder Twitch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.