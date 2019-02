Gewinnspiel: Zum Kinostart von Hard Powder bombastische Bluetooth-Speaker von Teufel gewinnen

Liam Neeson und Schnee sind wie Legosteine und Fußsohlen: Unzertrennlich! Auch in seinem neuesten Film Hard Powder muss er sich auf und abseits verschneiter Pisten behaupten, um den Mord an seinem Sohn zu rächen. Dabei legt er sich dieses Mal gleich mit einem ganzen Drogenkartell an und bricht einen irrwitzigen Bandenkrieg vom Zaun. Der Film startet am 28. Februar in die deutschen Kinos – Die perfekte Gelegenheit, um zu feiern und ein sahniges Gewinnspielpaket an euch rauszuhauen. Mit etwas Glück sichert ihr euch brachial ballernde Bluetooth-Boxen von Teufel.

Vom Schnee- zum Racheengel

Hard Powder setzt auf eine wahnwitzige Mischung aus handgemachter Action und schwarzem Humor. Während Nels Coxman (Liam Neeson) und seine Familie ihre wohlverdienten Ferien im Skigebiet Kehoe verbringen, legt sich sein Sohn mit dem zwielichtigen Drogenboss Viking (Tom Bateman) an. Der Konflikt eskaliert – mit tödlichen Folgen.

Von Rache getrieben macht sich der Familienvater auf, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch die Tatsache, dass schon bald das ganze Kartell hinter ihm her ist, hält ihn nicht davon ab, sich eine blutige Schneise durch die Gang zu schlagen. Klar ist: Schon bald leuchten die strahlenden Hänge der Kleinstadt blutrot.

Das könnt ihr gewinnen

Gemeinsam mit Studiocanal und Teufel verlosen wir ein Sound-Pakete der Extraklasse:

1x ROCKSTER GO von Teufel

Der neue ROCKSTER GO von Teufel kommt überall mit, passt überall rein und fällt überall auf. Der kompakte Bluetooth-Stereo-Speaker mit druckvollem Sound für jede Gelegenheit ist wasserdicht nach IPX7 und ist dank gummiertem Gehäuse vor Stößen geschützt. Zwei Smartphones lassen sich gleichzeitig verbinden und Songs abwechselnd abspielen. Der ROCKSTER GO kommt mit integrierter Freisprecheinrichtung und hochkapazitivem Akku für Spielzeiten von bis zu 12 Stunden.

