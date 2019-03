Gewinnspiel: Zum Start von „Iron Sky: The Coming Race“ Kinokarten, Poster und mehr gewinnen

Die Mondnazis feiern ihre Rückkehr. Sieben Jahre nach dem Erfolg der skurrilen Sci-fi-Komödie „Iron Sky“ bringt der finnische Regisseur Timo Vuorensola endlich einen Nachfolger auf die Leinwand. Am 21. März startet der abgedrehte Mix aus Indiana Jones, Jurassic Park und Weltraum-Hitler in die deutschen Kinos. Grund genug, euch mit einem Gewinnspiel heiß auf „Iron Sky: The Coming Race“ zu machen. Freut euch also auf Freikarten, das Plakat zum Film und den Director’s Cut des ersten Teils.

Mondnazis zum Zweiten

Zwanzig Jahre nach den Ereignissen von Iron Sky dient die Mondbasis der Nazis der Menschheit als letzter Zufluchtsort. Ein Atomkrieg hat die Erde vollständig verwüstet, sodass sich die letzten Überlebenden auf unseren Trabanten zurückgezogen haben. Unter der Staubschicht des Ödlands liegt jedoch eine uralte Kraft begraben, die den Neuanfang oder das Ende allen Lebens bedeuten könnte. Die Wahrheit hinter dem größten Rätsel der Menschheitsgeschichte steht auf dem Spiel, wenn sich eine eingeschworene Truppe zurück auf den blauen Planeten begibt, um den wieder erstarkten Nazis zuvorzukommen. Kann das Himmelfahrtskommando am Ende siegen?

Auch im zweiten Teil wieder mit dabei: Udo Kier (Melancholia, Blade) als rachsüchtiger Echsenhitler und Julia Dietze (Fack ju Göhte 3) in der Rolle der teuflischen Nazi-Ärztin Renate Richter. Regie führt der Finne Timo Vuroensola, der mit The Coming Race erst seinen zweiten Langfilm auf die Leinwand bringt. Ob er auch beim Nachfolger wieder Satire, Bombast-Trash und Comedy zu einem wahnwitzigen Abenteuer verweben kann, erfahren wir am 21. März 2019. Dann startet Iron Sky: The Coming Race in die deutschen Kinos.

Das könnt ihr gewinnen

In Kooperation mit Splendid-Film verlosen wir folgende Preise:

3×2 bundesweit einlösbare Kinofreikarten

3x das Plakat zum Film

3x die Blu-ray inkl. Director’s Cut des ersten Teils “Iron Sky – Wir kommen in Frieden”

