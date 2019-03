Gewinnspiel+Quiz: Stellt euer Wissen zu SHAZAM! auf die Probe und schnappt euch Freikarten

Bislang gehörte das DC-Filmuniversum eher in die Kategorie „Ernste Angelegenheit“. In der Regel nehmen Helden wie Schurken ihre Arbeit mit grimmigem Einverständnis wahr. Doch daran ändert sich am 04. April so einiges, denn endlich bekommt SHAZAM! seinen großen Auftritt auf der Leinwand. Zum Kinostart der erfrischend quirligen Superhelden-Komödie schicken wir euch und eine/n Freund/Freundin ins Kino. Zusätzlich dazu könnt ihr in unserem Quiz zum Film checken, wie gut ihr schon jetzt über SHAZAM! Bescheid wisst.

In einem Wort zum Superheld

Der mit magischen Kräften ausgestattete SHAZAM! dürfte vielen von euch sicher noch unter einem anderen Namen geläufig sein: Captain Marvel. Dabei geht es allerdings nicht um die breit gebaute Heldin aus dem Marvel-Universum. Bereits in den 1930er Jahren tauchte diese ikonische Figur des DC Extended Universe in ersten Comics auf. Jetzt entsteht unter der Regie von David F. Sandberg eine weitere Adaption mit Zachary Levi in der Hauptrolle.

Nachdem der junge Billy Batson (Asher Angel) eine schicksalhafte Begegnung mit einem uralten Magier namens Shazam macht, stellt sich sein Leben plötzlich auf den Kopf. Sobald er den Namen des Zauberers laut ausspricht, verwandelt Billy sich in sein neues, erwachsenes Alter Ego Captain Marvel. Der trägt nicht nur ein Superhelden-Kostüm der alten Schule, sondern verfügt auch über eine ganze Reihe unmenschlicher Fähigkeiten. Kann er lernen, mit seinen neu gewonnen Kräften umzugehen und dabei die Welt vor dem Bösen retten?

Das könnt ihr gewinnen

Zum Kinostart am 04. April verlosen wir in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Pictures:

3×2 Freikarten für SHAZAM! (Bundesweit einlösbar)

Quizzen und Gewinnen!

Ihr habt keinen Comic rund um den verrückten DC-Superhelden verpasst und haltet euch für echte Experten, was SHAZAM! angeht? Dann stellt euer Wissen mit unserem exklusiven Quiz auf die Probe. Schickt uns euer Ergebnis per Mail an win@ingame.de und ihr seid automatisch mit im Lostopf.



Um die Kinotickets zu gewinnen, habt ihr drei Möglichkeiten: Entweder ihr ruft laut „INGAME!“ und hofft auf das Beste, nehmt an unserem Quiz teil und schickt uns uns euer Ergebnis an win@ingame.de oder ihr besucht uns auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr ebenfalls eine Art, die Freikarten abzustauben. Das Gewinnspiel startet am 29.03.2019.

Teilnahmeschluss ist der 04.04.2019. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook und Instagram benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.