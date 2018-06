Warhammer 40k Inquisitor – Martyr: Launchtrailer begleitet den Release der PC-Version

Pokémon Go: Alle neuen Inhalte seit dem Launch

Bevor die neuen Pokémon-Spiele Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! Ende des Jahres erscheinen, haben wir für euch eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Pokémon Go angefertigt. Hier findet ihr alle Informationen über die besten Funktionen für neue wie auch bewährte Spieler. Erst letzte Woche sorgte The Pokémon Company mit der Ankündigung der neuen Teile für ordentlich Aufruhe. Zurück in Kanto: Die neuen Features Die zwei neuen Pokémon-