Ghost Recon: Ankündigung für neues Spiel noch diese Woche?

Ubisoft: Assassin’s Creed 5, Far Cry 4, Rainbow Six 5 kündigen sich an

Anscheinend hat Ubisoft Großes vor, denn der bekannte französische Publisher hat sich jetzt zahlreiche Domains sichern lassen. Die Liste lässt darauf schließen, dass einige potentielle Nachfolger bekannter Franchises erscheinen. Es befinden sich unter anderem Far Cry 4 und Assassin's Creed 5 darunter, genauso wie Prince of Persia 5, Rainbow Six 5 und Ghost Recon 5. Wir von ingame haben für euch noch einmal die komplette Liste von 40 Domains für euch aufgelistet. assassins-creed2.com assassins-creed3.com assassins-creed4.com assassins-creed5.com far-cry4.com far-cry5.com ghost-recon2.com ghost-recon3.com ghost-recon4.com ghost-recon5.com just-dance2.com just-dance3.com just-dance4.com just-dance5.com lapins-cretins.com lapins-cretins2.com lapi