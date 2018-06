GitHyp : Twitch E3- Zuschauerzahlen wurden analysiert

Just Cause 4: E3 Trailer zeigt Explosionen und Tornados

Das Stichwort ist "Explosion". Just Cause 4 weiß wie man Aufsehen erregt. Der neue Trailer mutet einem Michael Bay Film an. Während ein Tornado tausende Teile durch die Gegend schleudert und dabei mehrere Explosionen erzeugt, gleitet ihr im Wingsuit durch dieses Chaos und beobachtet das Schauspiel. Just Cause 4 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=yRMXKue7ZNI Naturkatastrophen, Explosionen, Greifhaken, Feuergefechte und vieles mehr. Das alles erwartet euch im E3 Trailer z