GlÃ¼cksspiel in Videogames â€“ Hier zockt es sich am besten

Manchmal juckt es einem einfach ein bisschen in den Taschen, wenn man Videospiele spielt. Häufig enden wir nach ein paar Stunden in einem neuen Game mit ordentlich Knete auf der hohen Kante. Wenn dann das Inventar auch schon mit Items und Ausrüstung überquillt, kann man sich doch mit den Extramoneten auch mal ein wenig der Zerstreuung hingeben. So manches Spiel rechnet schon damit und verbaut kleine Glücksspiele und Casinos in der Spielwelt, in denen ihr euer überschüssiges Geld entweder noch weiter in die Höhe treiben, oder aber ganz schön dezimieren könnt. In diesen folgenden Games macht das Spiel mit dem Geld am meisten Spaß.

Lucky Hit – Shenmue 2

Eigentlich will Ryu Hazuki doch nur den Mörder seines Vaters finden. In Shenmue 2 hat ihn die Suche nach Lan Di, dem Fiesling mit dem beeindruckenden Pferdeschwanz, vom ländlichen Japan bis in die chinesische Großstadt Hong Kong verschlagen. Anstatt aber fieberhaft die Suche nach Lan Di fortzusetzen, haben wir uns lieber am Lucky Hit-Stand unsere Zeit und Kohle um die Ohren gehauen. Das Prinzip von Lucky Hit ist einfach: zwei Spieler haben drei Versuche, um eine Kugel ein Brett runterrollen und am Boden in die richtigen Fächer fallen zu lassen. Klingt soweit ja easy.

Der Kniff: das komplette Brett ist mit eingeschlagenen Nägeln durchsetzt, was den Abwärtsweg weitestgehend unberechenbar macht. Wer in fünf Versuchen mehr Kugeln in den richtigen Fächern am unteren Ende versenkt, bekommt das gesetzte Geld ausgezahlt. Über den Verlauf des Spiels werdet ihr verschiedenste Spielbretter für Lucky Hit finden, jedes mit anderen Mustern und Schwierigkeiten. Dabei versprüht das Spiel mit seiner Do-It-Yourself-Straßenstand-Ästhetik ein richtig authentisches Gefühl von Glücksspiel mitten in den Straßen einer asiatischen Metropole.

Poker – Red Dead Redemption 2

Wo von Glücksspiel die Rede ist, muss Poker natürlich auch mit von der Partie sein. Und wo wir von Poker sprechen, meinen wir natürlich die allseits beliebte Texas Hold ‘Em-Variante, die mit Sicherheit beliebteste Version des Kartenspiels. Pokern könnt ihr in einer Vielzahl an Spielen, aber wahrscheinlich hat kein Pokerspiel den ästhetischen Nagel derart auf den Kopf getroffen, wie das aktuelle Red Dead Redemption 2 (hier seht ihr unseren Test dazu). In den meisten Städten könnt ihr euch jederzeit in einem Salloon an den Pokertisch zu einer laufenden Runde gesellen, manchmal mit nur zwei weiteren Spielern am Tisch, manchmal einer vollgepackten Runde mit insgesamt sechs Spielern.

Zum Pokerspiel selbst gibt es nicht viel zu sagen, es funktioniert einfach. Was das Poker in RDR2 so gut verkauft, ist der im Spiel konstante Detailreichtum der Spielwelt. Sei es die Untermalung durch im Hintergrund gespielte Klaviere, das Murmeln und Gerede der Leute in der Bar oder die kleinen bissigen Wortgefechte der beteiligten Spieler, alles lässt euch das Gefühl von waschechtem Wildwest-Poker näherkommen. Und ein wenig Kohle macht ihr dabei auch noch.

Malvenfroh Casino – Pokemon Rubin/Saphir

Die Pokémon-Reihe ist bekannt für ihre Spielhallen aus den ersten Generationen. Schon in der roten und blauen Edition konntet ihr in der Prismania-Spielhalle eure Münzen an den Slot-Maschinen riskieren, um diese anzuhäufen und damit neue Attacken oder Pokémon zu kaufen. Auch in der zweiten Generation und den entsprechenden Remakes waren die Spielhallen noch zu finden, aber nirgendwo ließ es sich so gut spielen wie im Malvenfroh-Kasino in Pokémon Rubin und Saphir auf dem Gameboy Advance.

Hier könnt ihr euch, nachdem ihr den entsprechenden Münzkorb gefunden habt, nicht nur an ein paar einarmigen Banditen, sondern auch am Roulette versuchen. Gewinnen konntet ihr nicht nur Pokemon und TMs, sondern auch Dekorationen, mit denen ihr eure Verstecke aufhübschen konntet. Untermalt wurde das Ganze von chilliger Lounge-Jazz-Musik. Schade nur, dass es diese Spielhallen in den heutigen Pokémon-Teilen nicht mehr gibt, Nintendo begründet das damit, dass sie Kinder nicht schon im jungen Alter an Glücksspiele ranführen wollen.

Wenn ihr aber volljährig seid und verantwortungsbewusst online in Casinos um euer Geld spielen wollt, schaut einmal auf casinovergleich.eu/bonus vorbei. Casinovergleich bietet euch eine Vergleichsplattform für verschiedenste Online Casinos und welche die besten Willkommensangebote anbieten. Und nicht nur das, Casinovergleich bietet auch attraktive Bonus Angebote, mit denen ihr ordentliche Extras auf eure Beitrittsangebote bekommt. Schaut noch heute dort vorbei und sichert euch euren Einstiegsbonus.