God Eater 3 – Endlich in fetter Next Gen Optik

Wie angekündigt soll God Eater 3 die Reihe endlich von ihren Handheld Fußfesseln lösen und in opulenter Optik und verbesserter Steuerung in das Next Gen Zeitalter katapultieren. Bandai Namco haut uns nun, das gewohnt hochwertige Introvideo, um die Ohren.

God Eater 3 Cutscenes vom Ufotable

Die Inszenierung stammt aus der Feder des renommierten Animationsstudio Ufotable, die bereits für den God Eater Anime verantwortlich zeichnen.

Mit God Eater 3 kommt dann also der erste Titel der Reihe der nicht auch für PS Vita erscheint. Auch hat das Entwickler Studio Marvelous die Zügel in die Hand genommen, da das ursprüngliche God Eater Team an Code Vein schraubt. Es bleibt zu hoffen, dass die verbesserte Grafik und der Studiowechsel frischen Wind in die Serie bringen und endlich das ganze Potential des Titels ausschöpfen.