God of War: 5 Tipps für den perfekten Einstieg

Nach fünf Jahren der Entwicklung feiert der blutrünstige Kriegsgott sein Debüt auf der PlayStation 4 und hat sich nach aktuellen Meinungen der Presse direkt wieder als Systemseller an die Spitze der Nahrungskette katapultiert. Mit seinem neuen Abenteuer wurde Kratos von den Santa Monica Studios generalüberholt. In einem komplett neuen Setting und tiefgründigerem Gemüt werden Veteranen von God of War erstmal in die Veränderung der Serie hineinfinden müssen.

Auch das Gameplay hat eine komplexe Überarbeitung erfahren. Somit hat sich die Götterkeile von intensivem Hack’n’Slay zu einem Action-Rollenspiel mit komplexen Kampfmechaniken gemausert. Wie ihr richtig in die Kampfmechaniken einsteigt, könnt ihr hier genauer nachlesen. Doch nicht nur die Kloppereien haben sich verändert, sondern auch die Art, wie ihr vorgehen müsst. In diesem Guide haben wir einige Tipps für einen gelungenen Einstieg in die Welt von Midgaard gesammelt.

Erkundung ist enorm wichtig

Die erste große Veränderung fällt sofort zu Beginn des Spiels auf. Anders als noch im antiken Griechenland schickt euch der neue Ableger nicht durch schlauchige Levelstrukturen, sondern entlässt euch in halboffene Welten, die nun auch mit einer Karte versehen wurden. Es gibt abseits der Story-Wege so viel zu entdecken, dass ihr euch unbedingt auf die abseitigen Wege stürzen solltet, um nicht nur alles aus dem Spiel rauszuholen, sondern euch die recht fordernden Kämpfe auch etwas leichter zu machen.

Ein guter Schritt – vor allem zu Anfang des Spiels – ist es, erst einmal nicht die Wege einzuschlagen, die Atreus euch vorschlägt. Ihr kommt häufiger an Weggabelungen, bei denen ihr möglichst immer alle Richtungen ablaufen solltet, um nichts zu verpassen. Hier findet ihr Truhen mit wertvollen Inhalten, die euch im weiteren Spielverlauf ungemein weiterhelfen. Außerdem bieten die optionalen Wege schön verarbeitete Möglichkeiten tiefer in die Spielwelt einzutauchen, was durchaus lohnenswert ist.

Nehmt alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist

Wie schon vorangegangen angesprochen findet ihr auf den Erkundungen eine Menge wichtiges Material, dass ihr unbedingt mitnehmen solltet. Je mehr, desto besser. Auch aufleuchtende Items in der Spielwelt solltet ihr nicht außer Acht lassen. Ihr findet überall auf den Karten das sogenannte Hacksilber, mit dem ihr neue Rüstungen für Kratos und Atreus herstellen könnt.

Außerdem gibt es auch Gegenstände zu finden, mit denen ihr eure maximale Gesundheit oder Rage-Anzeige erhöhen könnt. Ebenfalls ein nicht zu verachtender Vorteil, der sehr schnell sehr wichtig wird. Ihr solltet euch also auch immer die Zeit nehmen die Runentruhen zu öffnen, um so immer die nötigen Materialien für die Verbesserung der Rüstungen am Start zu haben. Das macht nicht nur einen großen Kampfvorteil aus, sondern auch einen enormen Teil des Spielspaßes durch die steigende Varianz der Auseinandersetzungen aus.

Zerstört nicht nur eure Feinde

Ihr werdet natürlich eine Menge Zeit damit verbringen reihenweise Gegner mit der legendären Leviathanaxt zu zerknüppeln. Abseits davon solltet ihr jedoch auch immer Kisten, Vasen und alles andere, was annähernd zerstörbar aussieht mit der Axt bearbeiten. In Kisten und Vasen könnt ihr häufig ein wenig Hacksilber vorfinden und in Kampfarealen bitter benötigte Gesundheitssteine, die euch das ein oder andere Mal das Leben retten werden.

Außerdem gibt es einige Stellen im Spiel, in denen ihr durch das Zerstören von beispielsweise maroden Holzwänden an verborgene Orte kommt. Hier gibt es dann natürlich auch wieder nützliche Materialien, mit denen ihr Ausrüstung herstellt und verbessert. Haltet auf eurer Reise also immer fleißig die Augen auf. Es lohnt sich.

Absolviert optionale Aufgaben für XP

Bei den Erkundungen werdet ihr immer wieder sammelbare Gegenstände finden, die dann auch immer mit einer Nebenquest verbunden sind. So erhaltet ihr beispielsweise für neun gesammelte Masken eine gewisse Menge an Erfahrung. Oder aber ihr führt bestimmte Kampfaktionen oft genug aus, um dafür ebenfalls entlohnt zu werden. Achtet dabei auch immer auf Geräusche, die einige Collectables, wie etwa Odin’s Raben von sich geben, sowie auf Hinweise von eurem Begleiter Atreus. Mit der gesammelten Erfahrung könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern.

Je mehr extra Erfahrung ihr mit dem Abschließen von optionalen Quests sammelt, desto besser. Die Anzahl an freischaltbaren Fähigkeiten ist im neuen God of War nämlich sehr umfangreich und ihr wollt möglichst viele davon in euren Besitz bringen. Dazu kommen noch die Runenangriffe für eure Axt und Atreus‘ Fähigkeiten, die natürlich auch alle verbessert werden können. Dafür werdet ihr im Verlauf des Spiels eine große Menge an Erfahrung benötigen, die ihr durch das im Auge behalten der optionalen Aufgaben wunderbar aufstocken könnt.

Behaltet Ausrüstung und Fähigkeiten im Blick

Eine weitere große Änderung ist die Möglichkeit Kratos verschieden wertige Ausrüstung anzuziehen und diese zu verbessern. Ihr solltet immer wenn es euch möglich ist in der Schmiede an eurer Ausrüstung feilen. Mit gesammelten Materialien und der Währung Hacksilber könnt ihr Rüstungsteile herstellen, die in den Rollenspiel-üblichen Farben grün, blau, lila und orange in ihrer Wertigkeit steigen und so immer bessere Boni auf eure Werte bieten. Um auch im späteren Verlauf noch Land gegen die immer mächtigeren Gegner zu sehen, solltet ihr eure Ausrüstung also immer gut in Schuss halten.

Das Gleiche gilt für die Fertigkeiten, die ihr mit der gesammelten Erfahrung freischaltet. Ihr könnt unter anderem neue Nahkampf- und Fernkampftechniken freischalten und verbessern. Je nachdem, wie ihr eure Prioritäten bei der Verteilung setzt, könnt ihr euren Spielstil in gewisser Form anpassen. Wie schon bei der Verbesserung der Ausrüstung gilt auch hier, dass ihr nie Erfahrung ungenutzt auf eurem Konto ansammeln solltet, sondern immer darauf zu achten Fähigkeiten stetig zu verbessern. Das macht euch die Kämpfe zusätzlich leichter und vor allem noch abwechslungsreicher.